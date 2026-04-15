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娛樂 最新消息

「祭弒」回取景地辦首映 曹佑寧舞動法扇斬妖

國片祭弒在基隆辦首映會。（基礎市政府提供）國片祭弒在基隆辦首映會。（基礎市政府提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕國片「祭弒」將於4月30日全台上映，電影在基隆護國城隍廟、中山人行陸橋等地取景，昨晚在拍攝地基隆秀辦首映會，男主角曹佑寧在劇中化身「何仙姑」扮演乩身的角色，舞動法扇斬妖除魔，他說自己肢體較不協調，為扮演好角色還曾在半夜獨自到頂樓練習。

監製曾禎率領主演曹佑寧、林思宇昨出席首映會，片中開場的華麗驅魔場面，便是在歷史悠久的「基隆護國城隍廟」實景拍攝。市府鼓勵更多具有文化深度與創新視角的影視作品來到基隆，以不同角度詮釋基隆獨特城市魅力。

佑寧談到在城隍廟拍攝經驗，他說是第二次為了工作來到基隆，在人潮眾多的地方拍攝很有生活氛圍，待在廟裡一整天，感覺有一種在家裡的安全感。演員林思宇說，自己的基隆美食清單包含天婦羅、鼎邊趖、泡泡冰等，趁首映重溫基隆小吃。

國片祭弒在基隆辦首映會。（基礎市政府提供國片祭弒在基隆辦首映會。（基礎市政府提供

導演邱晧洲指出，基隆它有海、有霧、有老廟，也有一種介於現實和傳說之間的氣質，加上靠海帶來的霧氣與濕冷感，會讓整場戲的神祕感、壓迫感和真實感都更成立；而基隆不只提供了空間，也提供了很大的支持，讓全劇組能更專心把電影的世界建立起來。

綜合發展處長陳瑋表示，「祭弒」是市府去年影視補助計畫中第3件優秀作品，獲得新台幣130萬元補助金，市府期盼透過具體的補助計畫，吸引優秀團隊前來基隆取景，讓更多人看見基隆獨特的歷史、人文風情。

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