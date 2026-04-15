（獨家解構墓乃伊3-2）史上最駭人「木乃伊」？王牌製片揭家庭恐懼才是真正關鍵

電影《李克寧 墓乃伊》強調與角色命運緊密相連的情感連結。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕恐怖新片《李克寧 墓乃伊》讓經典怪物電影再次回歸恐怖本質，但真正令人不寒而慄的，往往不只是怪物本身，而是與角色命運緊密相連的情感連結。對製片傑森布倫而言，電影最關鍵的核心，正是建立在「家庭」之上的恐懼。

恐怖片金牌製作公司「布倫屋」的製片布倫指出，怪物電影最初其實都是以恐怖片形式誕生，「無論是《隱形人》、《科學怪人》、《德古拉》，還是《木乃伊》與《黑湖妖潭》，這些故事的源頭全都是恐怖元素。」但隨著時代演變，這些作品逐漸轉變為更偏向娛樂取向的商業大片，「我們這次想做的，是把它帶回原點，讓它再次變得恐怖。」

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製片布倫也提到，團隊過去製作的《隱形人》，正是較早將情感核心重新帶回怪物電影的作品之一，而這樣的經驗，也延續到本次創作之中。「這不只是嚇人的電影，而是讓觀眾真正投入其中的故事。」

電影《李克寧 墓乃伊》強調與角色命運緊密相連的情感連結。（華納兄弟提供）

在布倫看來，《李克寧 墓乃伊》的恐懼之所以成立，關鍵就在於觀眾會深深關心片中的角色，「你會在意這個家庭的命運，會投入他們的處境。」而當劇情發展至孩子失蹤時，整體情緒也瞬間轉為極度不安，「那種恐懼會變得非常真實，而且是直接打在觀眾身上的。」

布倫強調，正是這種建立在情感基礎上的驚悚效果，讓整體體驗更加強烈，「當這一切發生在木乃伊神話的背景之中，它會變得更加駭人，也更加難以擺脫。」他認為恐怖從來不只是視覺衝擊，而是一種逐步滲透的情緒過程，「當觀眾真正投入角色之後，每一個危機、每一個未知，都會被放大。」

溫子仁（左）、傑森布倫兩大恐怖片推手催生《李克寧 墓乃伊》。（華納兄弟提供）

也因此，布倫認為，《李克寧 墓乃伊》不僅是一部怪物電影，更是一場關於恐懼如何在情感中發酵的體驗。透過將古老傳說與現代家庭結合，讓觀眾在熟悉與陌生之間產生不安感，進而放大恐怖效果，打造一部既具娛樂性，又能在心理層面留下餘韻的全新怪物電影。

《李克寧 墓乃伊》將於明天（16日）包括2D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema、Dolby Vision、Atmos版本同步在台上映。

（文未完待續，此為三篇的第二篇）

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