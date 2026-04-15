自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萬秀金孫現身台中社會住宅 「超暖洗衣店」曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕「萬秀金孫」張瑞夫日前與弘道老人福利基金會在台中開啟新店「生活洗濯實驗室｜弘道x萬秀」；這次在社會住宅內展店，讓新的店面多了社區關懷跟保護的功能，張瑞夫一直覺得從小長大的洗衣店帶動社區的安心感讓他感觸很深，小時候會有客人把孫子丟在店裡，然後去買菜，雖然不是托兒所，但卻是讓長輩放心、安定的地方。

萬秀洗衣店台中「生活洗濯實驗室｜弘道x萬秀」開幕。（萬秀洗衣店提供）萬秀洗衣店台中「生活洗濯實驗室｜弘道x萬秀」開幕。（萬秀洗衣店提供）

張瑞夫說：「很期待能夠創造一個地方是很能夠自然放鬆，相信安全地在裡面相處，未來如果我有小孩，我也會很喜歡我的社區有一個這麼自然的地方，它是一種心安和人情味的代表。」

這次跟弘道基金會一起合作，起源於張瑞夫近幾年關注的跨世代溝通和銀髮議題，有次在活動上碰到基金會的執行長李若綺，發現彼此的理念很貼合，於是開始更多接觸，陪伴弘道做過好幾個活動，像是跟長輩們拍煮菜影片、主持長輩的脫口秀，之前在公視的節目《金孫任務》也有跟弘道的長輩們合作。

張瑞夫與弘道老人福利基金會在台中開啟新店。（萬秀洗衣店提供）張瑞夫與弘道老人福利基金會在台中開啟新店。（萬秀洗衣店提供）

他先前聽聞執行長分享，在日本神奈川也有一個類似的社區洗衣店，他剛好人在東京，就轉了三班電車一班公車到當地觀察，「我就只想到那裡去坐著，觀察社區的人如何在這裡和洗衣店產生關係」，因為假日關係也沒有特別聯繫負責人，沒想到卻巧遇負責人馬場先生自己跑到洗衣店洗衣服，兩人閒聊之後，發現早就在執行長的分享中認識彼此。

張瑞夫分享：「對於長輩跟社區的貢獻，我們真的在這些事情上面感同身受，就算開一間店要花三年，中間也有很多辛苦的過程，開的時候要面對到很多人還不了解和認識的解釋以及說服過程，但必須真心的在意，才有辦法堅持下去」。

張瑞夫與弘道老人福利基金會在台中開啟新店。（萬秀洗衣店提供）張瑞夫與弘道老人福利基金會在台中開啟新店。（萬秀洗衣店提供）

聊起跟長輩相處的秘訣，張瑞夫分享兩大重點，一個是願意聽、另一個是懂得問，他表示有時候長輩們真的不知道該跟我們講什麼，也許問了可能會獲得意外的答案。

過去幾年張瑞夫跨足許多領域，在台北開展實驗店、推出全球首張洗衣店ASMR專輯等，他表示每件事都好難，不過最難的是「怎麼解釋讓阿公理解張瑞夫在幹嘛」。聊起2026年的計劃，他表示「今年最大的計劃就是努力學賺錢」，之後將會有更多有趣的計劃跟大家分享。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中