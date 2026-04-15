萬秀金孫現身台中社會住宅 「超暖洗衣店」曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕「萬秀金孫」張瑞夫日前與弘道老人福利基金會在台中開啟新店「生活洗濯實驗室｜弘道x萬秀」；這次在社會住宅內展店，讓新的店面多了社區關懷跟保護的功能，張瑞夫一直覺得從小長大的洗衣店帶動社區的安心感讓他感觸很深，小時候會有客人把孫子丟在店裡，然後去買菜，雖然不是托兒所，但卻是讓長輩放心、安定的地方。

萬秀洗衣店台中「生活洗濯實驗室｜弘道x萬秀」開幕。（萬秀洗衣店提供）

張瑞夫說：「很期待能夠創造一個地方是很能夠自然放鬆，相信安全地在裡面相處，未來如果我有小孩，我也會很喜歡我的社區有一個這麼自然的地方，它是一種心安和人情味的代表。」

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這次跟弘道基金會一起合作，起源於張瑞夫近幾年關注的跨世代溝通和銀髮議題，有次在活動上碰到基金會的執行長李若綺，發現彼此的理念很貼合，於是開始更多接觸，陪伴弘道做過好幾個活動，像是跟長輩們拍煮菜影片、主持長輩的脫口秀，之前在公視的節目《金孫任務》也有跟弘道的長輩們合作。

張瑞夫與弘道老人福利基金會在台中開啟新店。（萬秀洗衣店提供）

他先前聽聞執行長分享，在日本神奈川也有一個類似的社區洗衣店，他剛好人在東京，就轉了三班電車一班公車到當地觀察，「我就只想到那裡去坐著，觀察社區的人如何在這裡和洗衣店產生關係」，因為假日關係也沒有特別聯繫負責人，沒想到卻巧遇負責人馬場先生自己跑到洗衣店洗衣服，兩人閒聊之後，發現早就在執行長的分享中認識彼此。

張瑞夫分享：「對於長輩跟社區的貢獻，我們真的在這些事情上面感同身受，就算開一間店要花三年，中間也有很多辛苦的過程，開的時候要面對到很多人還不了解和認識的解釋以及說服過程，但必須真心的在意，才有辦法堅持下去」。

張瑞夫與弘道老人福利基金會在台中開啟新店。（萬秀洗衣店提供）

聊起跟長輩相處的秘訣，張瑞夫分享兩大重點，一個是願意聽、另一個是懂得問，他表示有時候長輩們真的不知道該跟我們講什麼，也許問了可能會獲得意外的答案。

過去幾年張瑞夫跨足許多領域，在台北開展實驗店、推出全球首張洗衣店ASMR專輯等，他表示每件事都好難，不過最難的是「怎麼解釋讓阿公理解張瑞夫在幹嘛」。聊起2026年的計劃，他表示「今年最大的計劃就是努力學賺錢」，之後將會有更多有趣的計劃跟大家分享。

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