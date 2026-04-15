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娛樂 最新消息

（獨家解構墓乃伊3-1）回歸純恐怖本質！「鬼王」溫子仁攜手李克寧翻轉《墓乃伊》

〔記者許世穎／專訪〕經典怪物再度甦醒，但這次不再只是冒險娛樂。由成功重啟《鬼玩人：復活》的李克寧執導，攜手「鬼王」溫子仁與恐怖片金字招牌「布倫屋」傑森布倫共同打造的恐怖新片《李克寧 墓乃伊》，主打讓擁有百年歷史的「木乃伊」，重新回歸「純恐怖」本質，試圖為觀眾帶來截然不同的觀影體驗。

製片溫子仁（左起）、導演李克寧、製片傑森布倫聯手打造恐怖新片《李克寧 墓乃伊》。（華納兄弟提供）製片溫子仁（左起）、導演李克寧、製片傑森布倫聯手打造恐怖新片《李克寧 墓乃伊》。（華納兄弟提供）

談到此次重啟，製片溫子仁直言，在當今市場環境下，這部作品勢必要與眾不同，「木乃伊這個角色有非常悠久的歷史，可以一路追溯到1930年代的經典作品，後來還有漢默電影公司推出的版本，像是克里斯多福李飾演的木乃伊，都令人印象深刻。」他指出，正因為這個IP歷經無數版本，更需要全新的切入點，「我們這次想做的，是真正讓人感到恐懼、回到最原始的樣貌。」

新片《李克寧 墓乃伊》賦予擁有百年歷史的「木乃伊」題材新生命。（華納兄弟提供）新片《李克寧 墓乃伊》賦予擁有百年歷史的「木乃伊」題材新生命。（華納兄弟提供）

這樣的創作方向，也與導演李克寧不謀而合。溫子仁透露，團隊早在接觸李克寧之前，就已是他作品的影迷，「我們希望這部片具備強烈的感官衝擊力，並且能和過去的作品做出區隔。而當我們見面時，他的想法完全一致，我們非常喜歡他的視野，也確信這就是正確的方向。」

對於接下這個經典題材，李克寧則坦言，一開始並未預期自己會拍攝一部「木乃伊」電影，但當「從未有人將其徹底拍成恐怖片」這個概念出現時，立刻引起他的興趣。「我需要一個好故事，而我真的找到了。」他表示，《李克寧 墓乃伊》的劇本結合了古老傳說與角色命運，並圍繞一群人在不同時間點的遭遇展開，讓他深深著迷。

新片《李克寧 墓乃伊》回歸「純恐怖」本質。（華納兄弟提供）新片《李克寧 墓乃伊》回歸「純恐怖」本質。（華納兄弟提供）

在李克寧的構想中，《李克寧 墓乃伊》不只是怪物電影，更是一個關於「被埋藏的祕密」的故事。「這個題材本身就與祕密與謎團密不可分，而我們的故事核心，是一個人失蹤後再度回歸的過程。」他強調，這種圍繞謎團逐步揭開的敘事方式，將成為本片的重要特色，也讓整體觀影體驗更具層次。

此外，溫子仁也提到，自己過去曾親自造訪埃及，對當地古文明留下深刻印象，「那些保存完好的墓穴，以及流傳至今的故事，有些我們能理解，有些卻無法解釋。」他認為，這些未知與神祕，正是《李克寧 墓乃伊》最迷人的地方，而電影也將進一步挖掘這些元素，讓恐懼建立在歷史與傳說之上。

從創作理念到題材詮釋，《李克寧 墓乃伊》不僅試圖重塑經典怪物形象，更希望將觀眾帶回怪物電影最原始的起點，那種純粹、直接、毫不妥協的恐怖體驗。

《李克寧 墓乃伊》將於明天（16日）包括2D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema、Dolby Vision、Atmos版本同步在台上映。

（文未完待續，此為三篇的第一篇）

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