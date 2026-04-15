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被指慣老闆刪文 潘慧如發長文還原真實想法

近期因刪文，潘慧如意外成為話題焦點。（翻攝自潘慧如臉書）近期因刪文，潘慧如意外成為話題焦點。（翻攝自潘慧如臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星潘慧如8日發文透露某員工請假雖自付代班費，卻反應「扣全勤不合理」，對此，潘慧如反駁：「事實就是請假沒上班。」此舉在網路引起一片撻伐，砲轟她根本是「慣老闆」，最後潘慧如急將PO文刪除。

今（15）日中午，潘慧如再度發文以「關於那篇刪掉的文章」為題表示，那天一早起床，越想越覺得委屈、有點生氣，想抒發一下情緒，所以隨手寫了一段文字，沒想到後來被放得這麼大，讓她意識到是自己不夠謹慎，沒有把事情講清楚才會造成誤解。

後來潘慧如也擔心，如果把所有細節說得太完整，反而會讓事情變得更複雜，甚至傷害到一些人，也不希望引發不必要的討論或對立，所以最後選擇把文章刪掉。

這幾天，潘慧如看到大家很習慣把「慣老闆」當成一種標籤，甚至延伸到人身攻擊，也出現了一些帶有惡意的揣測與攻擊，才覺得應該把事情說清楚。

潘慧如表示，關於扣全勤獎金引起討論的這件事情，其實是長期累積下來的，她說：「這位同事在工作表現上是穩定的，我們也一直把他當成不錯的夥伴。但在假期與金錢的部分，他的想法比較多，也比較有自己的堅持。」

其實經營寵物旅館3年多來，潘慧如坦言最讓人頭痛、也最心累的，一直都是「人」，「我知道，『慣老闆』這三個字很容易說出口，但現實裡，很多事情並不是單一角度就能定義的。不是所有老闆都是惡意的，也不是每一段勞資關係，都只是誰對誰錯。很多時候，事情比表面看到的更複雜。」

再度發文，潘慧如自認不是要指責誰，只是想把事情說清楚，也希望外界在評論一件事情之前，都可以多一點理解，少一點標籤。

8日在已刪除文章，潘慧如無奈表示：「人事問題真的千奇百怪。」透露旗下有名員工請假自付代班費，但又反應「扣全勤不合理」，自認權益受損，潘慧如疑惑說：「又不是扣薪水？事實就是請假沒上班，真的不合理嗎……哈哈。」

相關新聞：潘慧如員工請假自付代班費「全勤沒了」 遭轟慣老闆急刪文

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