TVBS深陷裁員風暴...温昇豪被問「AI取代」智慧回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪今出席「2026客家時尚獎」記者會，世新傳播管理系畢業的他被問及近日TVBS深陷裁員風暴，無奈表示：「我自己也是製作公司老闆，其實我覺得這很難逆轉。」他認為媒體人或是演藝人員要開始學會斜槓，能只專注在一件事情上，「身上要有更多技能去應付未來，要願意嘗試新的領域，甚至接受原本不想涉略的環境，培養第三專長。」

2026客家時尚獎競賽起跑記者會，温昇豪 （記者潘少棠攝）



至於會不會擔心工作遭AI取代？他說自己會去涉略不同產業，像是AI發展，「我會多了解背後的公司，甚至投資他們的股票。既然沒能力創建，那就用投資的方式參與其中，跟著浪潮走。」是個非常有智慧的回應。

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然而近日中國開始推出AI演員，温昇豪提到目前已知有廣告主直接購買男主角的臉部肖像授權，透過AI完成，他認為短時間內演員還不會被取代，但現在已經在做大量測試，「五年、十年後，觀眾可能會開始感到疲乏，因為AI作品的溫度還是比較少。就像虛擬歌手，唱得甚至比真人還好，但人與人之間的互動，那種溫暖是不同的」。

至於「買臉」這件事，他哈哈大笑說：「其實只要經紀人同意就可以。」但目前還沒人找上門。

温昇豪=談及過年與吳慷仁返鄉聚會。（記者潘少棠攝）



此外，吳慷仁和温昇豪同為高雄人，今年過年當然也有返鄉聚會，他雖沒看吳慷仁和孫儷的戲劇《危險關係》，但認為他「一如既往地很認真」。至於有沒有聊到吳慷仁赴中國心情？他稱沒聊到，「工作逐水草而居，不方便多說什麼，每個人有每個人立場。」

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