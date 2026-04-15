江柏樂轟年輕人不生命不好！遭砲「有算到自己被騙300萬？」回應了

〔記者邱奕欽／台北報導〕資歷長達30年的命理師江柏樂近日因社群發言引發爭議，他甫開通Threads帳號，首篇貼文即針對「不婚不生」議題發表看法，內容曝光後迅速在網路上引發撻伐，甚至反遭轟「你有算到自己會被詐騙300萬嗎？」對此，江柏樂也做出回應。

命理師江柏樂。（翻攝自臉書）

江柏樂昨（14日）發文表示，聽說現在年輕人流行不婚不生，「這不是在報復社會，是在斷自己生路」，並提到「沒祖先保佑的人命不會好」，同時認為若沒有子女祭拜，晚年生活也可能受到影響。他在文末表示自己只是「講實話不怕被罵」，並附上一張微笑照片。

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該貼文發布後，隨即遭到大量網友留言批評，針對有人直言「七早八早供三小？」、「江老師，我不建議您這樣PUA年輕人」、「虧你妄稱老師，看來你這輩子算命算到心竅都塞住了，才會講出這種修鬼不修人的廢話。」

針對上述批評，江柏樂對此則分別回應「講實話。」、「是，所以接下來老師想利用脆好好和年輕人討論這些問題，也希望用老師專業幫助人」、「老師30幾年從業常幫客人安祖先，最常遇到祖先跑來託夢跟子孫說希望你來拜我」、

另外有網友嗆聲「你有算到自己會被詐騙300萬嗎？」江柏樂則回應「老師不會沒事給自己算命。」

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