林俊傑愛徒接棒蔡依林角逐國際大獎 親揭老闆真面目

〔記者陽昕翰／台北報導〕新加坡創作歌手楚晴以歌曲《BURNOUT DYNASTY》MV入圍2026年柏林音樂錄影帶獎（Berlin Music Video Awards）「最佳視覺特效（Best VFX）」獎項，與2014年蔡依林《大藝術家》曾入圍同一獎項相互呼應。本屆競爭陣容同樣星光熠熠，包括韓團Stray Kids、東京嘻哈廠牌YENTOWN，以及法國新銳Yamê等國際創作者同場角逐。

楚晴入圍柏林音樂錄影帶獎最佳視覺特效 。（JFJ Productions提供）

楚晴得知入圍消息後表示：「我真的感受到被看見了。這支MV對我來說是一個轉捩點，也讓我的音樂走向更空靈、更具世界觀與賽博龐克風格。」她指出，過去這類較為實驗性的創作在成長環境中較少被視為主流，因此希望透過影像讓作品被更具體地感知，「這其實是我正在打造的宇宙第一章，能被看見與共鳴，意義非常重大。」

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談及國際賽事，她態度平常心，也回憶2019年參與MTV Europe Music Awards並獲獎的經驗，認為最大收穫不只是獎項，而是與世界各地創作者交流所拓展的視野，「這些經驗改變了我看待藝術的方式，也帶來許多意想不到的合作機會。」

新加坡創作歌手楚晴是林俊傑愛徒。 （JFJ Productions提供 ）

近年她也積極將科技融入創作，透過 mediapipe 與 TouchDesigner 製作的作品在社群累積超過300萬觀看。她表示，靈感來自參與JJ Lin「JJ20 FINAL LAP」巡演後的體悟，「社群媒體應該是創作的延伸，而不是額外負擔。」

歷時約90天完成的《BURNOUT DYNASTY》，對楚晴而言不只是MV，而是一個完整世界觀的誕生。她透露，創作靈感源自賽博龐克與亞洲未來主義（Asia-futurism），並結合自身在亞洲成長的經驗，由導演延伸視覺語言，共同建構出逐步展開的音樂宇宙。

在主題上，她將焦點放在當代情緒「倦怠（burnout）」：「這種情緒在日常生活中無所不在，但卻很少被用音樂呈現。像是通勤的疲憊、重複生活帶來的麻木感，其實是這個世代非常真實的狀態。我想替這種情緒發聲。」

今年初在台北長住半年的經驗，也成為她的重要創作養分。她笑說最驚訝的文化差異是紅綠燈秒數，「在新加坡通常30到60秒，但台北有時長達180秒，幾乎是一首歌的時間。」這段經歷也讓她重新理解生活節奏，「台北讓我看到更細膩的創作方式，也讓我學會放慢腳步。」

談及與老闆JJ的合作，她表示對方在音樂與科技結合上的開放態度讓她深受啟發，而直接坦率的回饋也令她十分珍惜。

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