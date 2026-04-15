粉絲苦等成功！藤本樹神作二度在台上映掀「補課潮」

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本鬼才導演藤本樹以《鏈鋸人》、《驀然回首》掀起全球討論熱潮，如今將再度帶著《藤本樹17-26》席捲台灣大銀幕！

《藤本樹17-26》台灣重映版海報。（采昌提供）

集結他17歲到26歲創作原點的動畫電影《藤本樹17-26》，在去年短短兩週限定上映就狂掃近900萬票房，片商宣布將於4月24日重返戲院，直接讓粉絲暴動：「當初沒看夠，這次一定補回來！」

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《藤本樹17-26》收錄8部短篇作品，橫跨他人生最關鍵的10年創作期，包括青澀、暴衝到成熟、失控，再到風格完全成形。

這些故事題材像是人類滅絕後的孤獨愛情、青春期情緒失控到「開槍」、戀愛直接炸到宇宙等級，以及性別認同的混亂與重生，每篇都像情緒炸彈。

這部作品最狂的地方，不只是故事，而是製作橫跨6間動畫公司、7位導演，完全沒有統一風格，等於每一段都用不同語言說故事，像在看一場「動畫藝術展＋精神解剖秀」。

聲音卡司集結花澤香菜、杉田智和、小野賢章，並找來搞笑藝人跨界參戰，讓角色不只是「被看見」，而是「被聽見崩潰」。

《藤本樹17-26》將在4月24日起，於全台9家戲院重新上映，包括台北信義威秀、台北京站威秀、南港LaLaport威秀、新店裕隆城威秀、桃園統領威秀、新竹大遠百威秀、MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY、台南南紡威秀、高雄大遠百威秀。

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