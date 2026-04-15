自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿Sa被名醫一句「妳中風過？」嚇傻 親揭10年聲帶失靈崩潰內幕

阿Sa親揭聲帶失靈內幕。（翻攝自微博）阿Sa親揭聲帶失靈內幕。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕港星「阿Sa」蔡卓妍因名醫問出一句「妳是不是中風過」嚇傻，首度揭露長達10年聲帶失靈陰影，職業生涯一度面臨崩潰危機，引發外界關注。

阿Sa近日上好友胡彥斌的節目《胡來酒館》上，親揭當年聲帶出狀況的驚悚經歷，她因長期發聲困難求醫，卻被醫師指出聲帶結構異常，「發出『一』音時呈現一長一短」，甚至被反問「是不是曾經中風？」讓她當場愣住。儘管阿Sa立即否認，但醫師解釋輕微中風可能沒有明顯症狀，這句話成為她心中難以抹去的陰影。

這段未被證實的「中風推測」，讓阿Sa陷入長達10年的恐懼與自我懷疑，而身為Twins成員的她在演出前需靠「開聲針」勉強撐場，甚至不得不將演唱部分交由搭檔「阿嬌」鍾欣潼分擔，她坦言多次演出後崩潰痛哭，甚至動念退出歌壇，認為辜負觀眾與團隊，心理壓力沉重到極點。

所幸，透過長期聲樂訓練與調整心態，阿Sa近年狀況逐漸改善，更因參與乘風破浪的姐姐第三季重新找回舞台自信，如今她坦言即使唱破音也不再害怕，自我喊話「至少還有聲音」學會與陰影共處，加上規律健身與生活調整，身體狀況穩定，這段往事如今能坦然分享，也讓粉絲更加心疼與敬佩。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中