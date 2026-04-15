阿Sa被名醫一句「妳中風過？」嚇傻 親揭10年聲帶失靈崩潰內幕

阿Sa親揭聲帶失靈內幕。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕港星「阿Sa」蔡卓妍因名醫問出一句「妳是不是中風過」嚇傻，首度揭露長達10年聲帶失靈陰影，職業生涯一度面臨崩潰危機，引發外界關注。

阿Sa近日上好友胡彥斌的節目《胡來酒館》上，親揭當年聲帶出狀況的驚悚經歷，她因長期發聲困難求醫，卻被醫師指出聲帶結構異常，「發出『一』音時呈現一長一短」，甚至被反問「是不是曾經中風？」讓她當場愣住。儘管阿Sa立即否認，但醫師解釋輕微中風可能沒有明顯症狀，這句話成為她心中難以抹去的陰影。

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這段未被證實的「中風推測」，讓阿Sa陷入長達10年的恐懼與自我懷疑，而身為Twins成員的她在演出前需靠「開聲針」勉強撐場，甚至不得不將演唱部分交由搭檔「阿嬌」鍾欣潼分擔，她坦言多次演出後崩潰痛哭，甚至動念退出歌壇，認為辜負觀眾與團隊，心理壓力沉重到極點。

所幸，透過長期聲樂訓練與調整心態，阿Sa近年狀況逐漸改善，更因參與乘風破浪的姐姐第三季重新找回舞台自信，如今她坦言即使唱破音也不再害怕，自我喊話「至少還有聲音」學會與陰影共處，加上規律健身與生活調整，身體狀況穩定，這段往事如今能坦然分享，也讓粉絲更加心疼與敬佩。

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