最美工地主任現身！鍾瑶「囤鞋成癮」新身分曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾瑶昨受邀現身臺中擔任百貨女鞋品牌進駐開幕活動一日店長，而她參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。

鍾瑶期待解鎖演出卡通角色。（東笙集團提供）

此次開幕活動集團特別邀請鍾瑶擔任一日店長站台，談到合作的契機，鍾瑶笑說：「女人的鞋永遠不嫌多！」她形容這次的活動彷彿走進一個「超大型鞋櫃」，能一次挑選到各種不同風格與設計的鞋款，「希望大家來到這裡，就像在逛自己的鞋櫃一樣，可以很自在地找到適合自己的那雙鞋。」

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她回憶品牌是自己從學生時期就開始接觸的品牌，「以前在美國念書時很常逛，同學可能只有一兩雙，我卻從平底鞋、靴子，到好幾雙高跟鞋通通入手！」笑稱自己是「囤鞋等級」。她也分享人生第一雙品牌鞋款，正是當時與華裔設計師吳季剛JASON WU的聯名系列，對她而言，這些品牌已不只是造型上的選擇，更承載著她不同人生階段的記憶與情感。

至於近年在模特兒、演員、主持與創作等多重身分之間切換，鍾瑶笑說反而愈來愈享受這樣的多元狀態，也不為未來發展設限，「若有機會，想許願一個充滿想像力的卡通角色，感覺一定很有趣！」此外，她也悄悄許願希望接下來能主持更多有趣的節目，持續拓展表演領域與個人面向。

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