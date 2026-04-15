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娛樂 最新消息

TVBS爆裁員風暴 他恭喜被資遣提前展開第二人生

TVBS電視台爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪鬆口坦承將告別電視生涯。（資料照、翻攝自TVBS）TVBS電視台爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪鬆口坦承將告別電視生涯。（資料照、翻攝自TVBS）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪鬆口坦承將告別電視生涯，成為電視新聞圈近期最發燒話題。

華視、ESPN前體育主播田鴻魁今（15）日上午在臉書發文，提及很多人抱怨T台無情把辛苦工作超過30年員工裁掉，他有不同看法，「我想恭喜那些提前被資遣的人，可以提前展開你們的第二人生。」

田鴻魁回憶自己6年前被外商公司裁掉時，當時情況更慘，先是身體出狀況、公司撤離台灣，因為他是簽約主播，合約結束下1個月收入直接歸零，「沒有任何資遣費，沒有任何喘息偷懶空間，2個月後疫情就來了，什麼工作機會都沒了。」

華視、ESPN前體育主播田鴻魁。（翻攝自田鴻魁臉書）華視、ESPN前體育主播田鴻魁。（翻攝自田鴻魁臉書）

當時田鴻魁也有滿腹冤屈，自己這麼努力在工作崗位付出超過20年，為什麼會得到這樣的結果？被裁員當下，田鴻魁自我懷疑，覺得這個社會不需要他了。但是，田鴻魁的人生沒有被擊垮，他說：「人沒有被逼到牆角，沒有站在懸崖上，是不會有求生意志。」

疫情期間，田鴻魁閱讀很多書籍，也看了很多韓劇，「那時周圍有些朋友叫我趕快去找工作，還主動幫我介紹面試的機會，後來一個面試都沒有參加。」

經過短短不到1個月沉澱，田鴻魁確立下半場人生目標：「我不要再為任何一間公司打拚，剩下的人生時間我要為自己而活，做自己喜歡的事。」他開始跑步，慢慢發現馬拉松的耐力訓練，是淬煉人生意志力最大的力量來源。

那時候，田鴻魁開始把從馬拉松領悟的道理實踐到生活層面，他在慌亂那2年中，不斷地告誡自己要有耐性，持續累積能量；疫情一結束，2024年3月他馬上飛往東京，跑了人生第一場海外馬拉松，實踐對生病時自我承諾：「走出台灣、看見世界，再從世界看見自己。」

後來，有更多人注意到田鴻魁在跑步，許多不同單位邀請他去分享，從如何愛上跑步，到中年失業的人生故事。

田鴻魁說，每次分享看到台下那一雙雙理解跟渴望的眼神，都希望有一天當他們也面對跟他同樣處境時，能因為他的鼓勵而變得勇敢，不要害怕離開職場。

6年來，田鴻魁透露自己沒有主動聯繫任何一個電視台，請他們給工作，「因為我已經過了超過20年的轉播人生，我知道生命當中需要有更多養分，而這些養分必須透過我的雙眼、雙腳，甚至跟更多的人接觸才能成為我的人生養分，這些都沒有辦法在一個錄音室當中得到。」

田鴻魁說：「願意放下，才會得到更多；願意走出去，視野才會更開闊；願意重新洗牌，才會對人生有另一層的理解。」後來他發現，其實別人一直在做的事情也沒有多困難，只要把時間投注在一個領域，專注一段時間之後，他也能找到好的節奏。

現在的田鴻魁終於明白，不用一輩子當體育主播，「我可以同時是主播、是講者、是跑者、是旅遊達人，也是生活的實踐家。」6年後的現在，田鴻魁懷著感恩的心，謝謝當時裁掉他的那間公司，「沒有你給我痛徹心扉的教訓跟打擊，就不會有現在如銅牆鐵壁一般心智的我。」

田鴻魁最想告訴那些被前東家裁掉的人：「不要怨懟，不要懼怕，因為我們的第2人生才正要開始，我們不再滿足做好一件事，而是在努力的串聯生活中所有自己感興趣的事情，活出屬於自己的人生。」

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