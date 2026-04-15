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娛樂 最新消息

柯震東爆祕戀舒華！2年前同框、回應「i love you」留言 互動曖昧

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東與韓國人氣女團「i-dle」台灣成員舒華的緋聞，從2024年起一路延燒至今，已傳出長達1年半。兩人不僅多次在私下聚會同框，社群互動也相當頻繁，屢被外界解讀為「隔空傳情」，如今更爆出雙方早已穩定交往，甚至見過彼此長輩，戀情似乎逐漸明朗化，但對於這傳聞，柯震東經紀人今回應本報表示「公司沒聽說，無法回應莫名消息」。

舒華（後排右三）2年前曾因緣際會幫柯震東（後排右四）慶生。（翻攝自IG）舒華（後排右三）2年前曾因緣際會幫柯震東（後排右四）慶生。（翻攝自IG）

回顧緋聞起點，舒華曾在結束台灣行程後，被目擊現身柯震東的慶生派對，當時同場還有陶晶瑩、李李仁、賈靜雯、楊銘威等藝人。儘管她僅在合照中露出一角，仍引發網友熱議，認為兩人私交匪淺。

隨後，舒華曾在IG發文寫下「Hey～i love you」，柯震東則以表情符號回應，曖昧互動瞬間掀起討論，有人認為是「低調官宣」，也有人認為只是單純引用歌詞，無需過度解讀。

不過，由於柯震東過往爭議形象，該互動也引來部分粉絲反彈，甚至湧入留言區表達不滿。面對輿論壓力，柯震東事後刪除留言，並在受訪時無奈表示：「只是路過留個言，如果造成她或大家困擾，我很抱歉。」舒華所屬經紀公司也出面說明：「傳聞並無事實根據。」同場的陶晶瑩也跳出解釋，是她約舒華一起吃飯，沒想到在另一個包廂巧遇柯震東，才會一起拍照。

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