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娛樂 最新消息

T台深陷裁員風暴 財經網美：員工不用人心惶惶

TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編。（資料照）TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T）近期傳出裁員風波，人力大幅縮編，影響近百名員工，許多資深主播、攝影記者都飯碗不保，目前浮出檯面主播吳安琪鬆口將去職，更有相關消息指出，大股東、宏達電董事長王雪紅有意出售T台，中信金大股東辜仲諒、富邦集團董事長蔡明忠等人傳聞有意出手，對此，中信金對此緊急澄清，辜仲諒友人也代為闢謠強調絕無此事。

財經網美胡采蘋14日在臉書發文評論T台深陷裁員風暴，特別提及王雪紅，她說：「王雪紅應該是台灣商場第一奇女子，一人創造2個股王，威盛電子一度嚴重威脅英特爾，遭到專利訴訟連續爆擊，最後一蹶不振，一瀉千里。」

宏達電董事長王雪紅。（資料照）宏達電董事長王雪紅。（資料照）

胡采蘋分析，王雪紅的宏達電創造了台灣歷史上最成功的消費電子品牌hTC，乘載了全台灣的夢想，當時財經媒體動不動就『生子當如孫仲謀，生女當如王雪紅』，hTC最後在三星網軍和中國低價手機的圍攻下，高階市場敗給三星手機，低階市場被小米華為OPPO、VIVO圍獵，最終手機業務賣給Google。」

如今的宏達電，胡采蘋表示已淪落為江湖傳聞中的炒股公司，「每次一有VR或電動頭盔、AI 眼鏡題材，宏達電的股價就會從50元上下，炒作到100元上下，然後再掉回50元以下，週而復始，日新又新。」

對於T台大裁員，裁員裁到大佬級主播，全台上下一片人心惶惶，胡采蘋說：「其實真的不用人心惶惶，您看看雪紅姐姐裙下的無數冤魂，就知道自己其實已經太幸運、太好命了。」

TVBS

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