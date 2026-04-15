陳智菡酸李貞秀有被害妄想症 遭名嘴反嗆「傢伙」

李貞秀（右）昨上《前進新台灣》，頻頻被主持人王偊菁專業逼問。（翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨中評會13日開除不分區立委李貞秀，黨主席黃國昌強硬表態，不容許其要求黨內補償立委任期的薪水。對此，李貞秀昨（14）日火速上三立新聞台政論節目《前進新台灣》爆料，痛批黃國昌帶歪民眾黨，更是一個睜眼說瞎話、毫無價值觀且沒人情義理的人，電視名嘴吳靜怡趁機大酸民眾黨立院黨團主任陳智菡。

李貞秀昨上《前進新台灣》，面對主持人王偊菁詢問是否因上該節目而變身「青鳥」，李貞秀馬上否認並堅稱自己是「忠貞民眾黨員」，卻遭現場來賓反諷「妳已被開除了」。

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因為李貞秀在《前進新台灣》大爆料，引來電視名嘴吳靜怡在Threads發文暗諷陳智菡，她先誇節目太精采了，小草和小蔥只好從抹綠李貞秀變成青鳥女神，變成嘲笑三立邀李貞秀，「真是不好意思，全台灣的媒體不分藍、綠、紅都想邀請李貞秀，偏偏從三立主持人許貴雅到王偊菁都是從專業記者開始訓練起來，所以主持非常精彩。」

吳靜怡接著暗諷陳智菡：「民眾黨那種掛著主播頭銜的傢伙（陳智菡曾是東森新聞台主播），怎麼比，這是戰場，更是實力。」

民眾黨立院黨團主任陳智菡昨酸李貞秀有「被害妄想症」。（記者劉信德攝）

對於被吳靜怡點名，王偊菁搞笑回應《自由娛樂頻道》：「我們就是認認真真領著薪水主持節目。」

被民眾黨中評會除籍的前中配立委李貞秀，指控黨中央、黨團聯手施壓她離職，正式開槓黨主席黃國昌。黃國昌昨批評李多次要錢、應「自重」別再說謊，李反批黃「一派胡言」、「偽君子」，還踢爆黨內誆稱她向黨索要五千萬元、主動提出黨為她離職「補償」；民眾黨昨否認李的指控，立院黨團主任陳智菡還酸李有「被害妄想症」，籲發言應具基本公信力。

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