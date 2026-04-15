膽子小別看！恐怖片《鬼上車》預告太驚悚 公路旅行變成惡夢

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《鬼上車》昨（14日）晚曝光驚悚預告，描述盧洛貝爾和雅各布西皮奧飾演的年輕情侶，目睹一場車禍事故，造成駕駛當場身亡。沒想到真正的噩夢才剛開始。兩人很快發現自己遭到一名無法擺脫的惡魔跟蹤者追殺，而這一切似乎與那場車禍息息相關。

恐怖片《鬼上車》情節相當驚悚可怕。（UIP提供）

電影由曾執導《驗屍官》、《在黑暗中說的鬼故事》等片的挪威導演安德烈奧多執導，他直言該片是他拍過「最恐怖的一部電影」，對於新作非常自豪的他透露，在多場試映中與觀眾一起觀看，「看到他們驚嚇、投入、全程沉浸在電影中，真的非常過癮，也讓我相當滿意」。

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挪威導演安德烈奧多直說《鬼上車》是他拍過最恐怖的作品。（UIP提供）

預告中除了駭人情節，也揭示了「去年有超過1億3000萬人踏上公路旅程，但其中有1萬5400人就此消失蹤影」的恐怖訊息，導演奧多也表示，這次嘗試改變自己的導演方法，「無論是場面調度或情節鋪陳都有不同嘗試，片中有些我非常引以為傲的橋段，甚至沒有出現在這支預告裡。」由於預告本身已相當可怕，讓人好奇正片成果到底會多嚇人。《鬼上車》將於6月18日在台上映。

《鬼上車》海報。（UIP提供）

《鬼上車》預告片：

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