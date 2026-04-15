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娛樂 最新消息

台劇之最！《乩身》超狂3200顆特效 王柏傑「附身柯震東」震撼全場

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、薛仕凌等人主演的Netflix影集《乩身》分享特效設計花絮，揭開《乩身》在視覺製作上的龐大規模與幕後心血。特效總監郭憲聰透露，一般劇情片特效鏡頭約落在一、兩百顆，特效片則約四、五百顆，甚至上看六百顆，但《乩身》全劇特效鏡頭數量高達3200多顆，「等於每一集都是一部特效片的規模」，堪稱台灣影集目前之最。他也直言，整個團隊「背負著這樣的使命與壓力」，因此在每一個畫面上都力求完美，希望帶給觀眾前所未有的視覺體驗。

柯震東在《乩身》使用尪仔標獲得火尖槍與神龍太子對決。（Netflix提供）柯震東在《乩身》使用尪仔標獲得火尖槍與神龍太子對決。（Netflix提供）

特效總監郭憲聰也特別點名最喜歡的一顆鏡頭，是三太子完全附身韓杰的登場畫面：「他帶著全副武裝的武器，遊刃有餘的感覺，那一顆鏡頭我覺得是很好看的。」陳姸霏也說：「對於這樣大量特效製作，真的很興奮，也很想嘗試看看。」

在場景設計上，劇中關鍵場域「東風市場」同樣透過特效再造。特效總監郭憲聰指出：「東風市場外觀的製作比較特別，劇組是先完成實景拍攝，再將東風市場『種』進數位環境中。」柯震東對此大讚：「我也覺得東風市場它後期弄的外牆等等，我覺得都很棒、都很有那個氛圍，有一種寫實中帶一點不寫實的感覺，我覺得很酷！」

戴立忍在《乩身》飾演的六梵承受多個乾坤圈攻擊。（Netflix提供）戴立忍在《乩身》飾演的六梵承受多個乾坤圈攻擊。（Netflix提供）

此外，當反派勢力「六梵」降臨人間時，劇中更出現大量大場面，例如整座城市被邪惡勢力籠罩的畫面，郭憲聰表示，像這種鏡頭的高度，空拍機上不去，因此多數鏡頭皆以全CG打造城市場景，展現壯闊視覺規模。

花絮中也曝光開場柯震東掉入地獄場景的製作細節，特效總監郭憲聰分享：「地獄場景基本上以全CG（電腦繪圖）或CG換景完成，並結合虛擬攝影棚技術。演員身上的光就是地獄的火光，後製再加入火星、灰燼、熱擾動與煙霧等元素，層層堆疊畫面細節，營造更真實的沉浸感。」導演管偉傑強調：「《乩身》的特效不是附加，而是一個『演員』，在首場韓杰對上兩個女鬼的奇幻打鬥戲中，甚至讓角色身上的氣焰隨情緒變化，特效本身就要有戲。」

柯震東和薛仕凌在《乩身》纏鬥，雙方勢均力敵。（Netflix提供）柯震東和薛仕凌在《乩身》纏鬥，雙方勢均力敵。（Netflix提供）

飾演邪派教主陳七殺的陳以文也分享：「在拍攝過程中，許多妖魔角色其實尚未完成，這些不同的魔，是我們在溝通的時候知道那是將來會用特效做出來的，增加了很多想像，對台灣拍這樣一個現代神話來說，是一個極大的挑戰。」而在眾多法器設計中，韓杰的大絕招「九龍神火罩」尤為關鍵，特效總監郭憲聰透露：「該特效是召喚九條龍包圍敵人，視覺張力十足。」柯震東也直言：「九龍神火罩一定是最猛的。」飾演反派的吳天機薛仕凌則表示：「這次拍攝讓他體驗到許多全新的方式，有很多值得學習的地方，是真的非常印象深刻，我自己也很享受」。

王柏傑飾演的三太子在《乩身》現真身，展開對決。（Netflix提供）王柏傑飾演的三太子在《乩身》現真身，展開對決。（Netflix提供）

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