觀看數每集翻倍！這部BL日劇直接殺瘋全球

〔記者鍾志均／綜合報導〕BL劇再掀全球追劇熱潮！改編自人氣漫畫家itz作品的日劇《對比的我和你》一上線就衝出驚人聲量，不只在BL圈瘋傳，更一路燒到國際市場，成為近期討論度最高的青春純愛劇之一。

井內悠陽（右）和阿久根溫世共譜青春純愛。（GagaOOLala提供）

該劇由新生代男星井內悠陽、阿久根溫世雙主演，挾帶原作超高口碑與粉絲基礎，開播後觀看數呈現「倍速暴衝」，幾乎每集都翻倍成長，直接刷新平台成績。

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《對比的我和你》故事圍繞兩名性格截然不同的少年，一個是校園人氣王，一個是與人保持距離的學霸孤狼。兩人在通往屋頂的樓梯間相遇，透過一台舊CD播放器、共用耳機聽音樂，慢慢拉近距離。

沒有浮誇情節，卻在眼神與沉默之間，讓情緒悄悄堆疊，形成強烈後勁；劇情不只談戀愛，更深入觸及創傷、自我認同與成長議題，被觀眾盛讚：「這根本是青春劇天花板。」

《對比的我和你》開播後收視熱度節節攀升。（GagaOOLala提供）

井內悠陽飾演外表耀眼、內心孤獨的「青山翔太」，將角色的壓抑與破碎詮釋得極具層次；阿久根溫世則演活冷靜內斂的「千川陽」，兩人一動一靜形成強烈對比，卻也碰撞出驚人的化學反應。

井內悠陽坦言，第一次閱讀原作時就被震撼，決定用盡所有能量去詮釋角色；阿久根溫世則透露，雖然角色與自己差異極大，一度感到不安，但最終被劇本打動，選擇全力投入，只希望觀眾能從中感受到「向前走的勇氣」。

值得一提的是，原作者itz也親自表達對改編的肯定，認為劇版完整保留作品靈魂；導演則表示：「對青少年的世界來說，表達自我是最困難的事，而兩位演員的表演，就是這部戲最強的力量。」

《對比的我和你》已於GagaOOLala平台上架，每週五晚間更新。

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