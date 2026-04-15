13年沒掉下來！李敏鎬封神級霸榜 韓流天花板是他

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流男神的「不敗傳說」，再度被官方數據狠狠認證！

韓國文化觀光部最新公布《2026年海外韓流現況調查》，由李敏鎬毫無懸念奪下「海外最受歡迎男演員」，而且不是一次兩次，而是連續13年霸榜！此紀錄一出，直接讓網友驚呼：「這已經不是紅，是統治等級！」

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孫藝真（在）、李敏鎬主演經典韓劇《個人取向》將重新播出。（緯來戲劇提供）

而「李敏鎬效應」同步延燒到他主演的經典韓劇《個人取向》，宣布將重返電視螢幕，讓粉絲再次回味他與孫藝真這對神級CP的甜虐日常。

這份調查橫跨全球30個國家、近3萬名受訪者，結果只有一個名字始終沒變：李敏鎬。這不是短期爆紅，而是橫跨世代的長紅體質，從《花樣男子》開始，到現在仍穩坐人氣王，幾乎等同於韓流的一張活招牌。

在《個人取向》中，孫藝真（左）誤以為李敏鎬是GAY，兩人譜出逗趣愛情。（緯來戲劇提供）

經典韓劇《個人取向》設定超有梗，正是男神住進女主家，女主誤以為他是Gay，結果完全放下戒心，於是一段「錯位戀愛」悄悄發酵。

但真正讓李敏鎬封神，是深夜奔波幫買衛生棉、煮薑茶暖心照顧，以及幫揉肚舒緩不適，當年播出時直接掀起「暖男標準重寫」，甚至連路人角色都用羨慕眼神看他。

《個人取向》今（15）起，週一至五晚間9點在緯來戲劇43頻道播出。

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