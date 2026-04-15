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娛樂 最新消息

韓劇變天了！新人編劇＋大咖製作背後祕密曝光

《莎拉的真偽人生》（左起）、《訂閱男友》到《21世紀大君夫人》都由新人編劇執筆。（Netflix、Disney+提供）《莎拉的真偽人生》（左起）、《訂閱男友》到《21世紀大君夫人》都由新人編劇執筆。（Netflix、Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇圈正在悄悄改朝換代！韓媒報導，今年爆紅的話題作品，從《莎拉的真偽人生》、《訂閱男友》到《21世紀大君夫人》，背後都藏著有趣共通點，那就是全是新人編劇首作，卻直接拿下大製作資源。

過去新人多半從短劇慢慢累積經驗，如今是「一出道就打大聯盟」，不僅作品登上Netflix、地面台黃金檔，甚至衝上全球排行榜冠軍，讓業界直呼「世代交替已經開始」。

像是《莎拉的真偽人生》以女性詐騙犯切入精品文化，題材辛辣又帶批判性，《訂閱男友》則把AI戀愛寫成情感實驗，《21世紀大君夫人》更直接挑戰階級制度與契約婚姻，成功抓住觀眾眼球。

至於數據方面也很誠實，《訂閱男友》與《莎拉的真偽人生》直接攻頂Netflix全球非英語影集榜，《21世紀大君夫人》收視也穩穩逼近10%，完全不輸資深編劇作品。

不過報導指出，這波新人浪潮之所以能成功，背後關鍵在於「新人寫故事＋老手做製作」，從導演、攝影到美術全找來業界一線班底坐鎮，讓天馬行空的創意被完美落地，改變過去編劇與導演對立的製作模式，轉為高度協作的新型態創作。

然而這股新勢力也引發兩極評價，有人讚賞題材新鮮、有突破，但也有人直指部分劇本深度不足、角色情感略顯單薄，甚至擔心為了市場性而犧牲作者個性。

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