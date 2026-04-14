韓片再炸坎城！安藤櫻對戲金度延「跨國組合太狂」

金度延（左）在新片對戲影后安藤櫻，作品將前進坎城影展放映。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓電影今年在坎城影展持續強勢出擊！繼主競賽與午夜單元接連傳出捷報後，由丁朱里（정주리）執導的第三部長片新作《多拉》（暫譯，도라）宣布正式入選第79屆坎城影展「導演雙週」單元，再替韓片聲勢添火。

《多拉》從開拍起就話題不斷，不只因為題材大膽，更因為找來南韓限定女團I.O.I出身的金度延、日本影后安藤櫻首度同台飆戲，形成橫跨世代與國界的夢幻組合。

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最狂的是，丁朱里從《道熙呀》（又譯：屋簷下的她）、《陰影下的她》到《多拉》，3部長片全被坎城不同單元選中，等同完成「全作品進軍坎城」的罕見紀錄，實力與風格已逐步被國際影壇認證。

據影展官方說法，《多拉》以心理學家佛洛伊德著名的「多拉案例」為靈感，透過大膽且獨特的敘事手法，深入描繪一名年輕女性的慾望、情感與內在混亂，並將兩個身心受創角色之間的情感拉扯，拍成一場難以抽離的情緒風暴。

此外，本片橫跨法國、盧森堡、日本的國際合製計畫，同時入選南韓電影振興委員會中型預算支援項目，從製作規格到藝術企圖都鎖定國際市場，被外界視為今年影展不可忽視的潛力黑馬。

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