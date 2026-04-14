演出前人間蒸發 26歲諧星猝逝 最後一句話成遺言

日本搞笑藝人組合「共犯者」26歲成員鈴木洋平失蹤後3日由經紀公司宣布猝逝。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑藝人組合「共犯者」26歲成員鈴木洋平，原訂於本月10日晚間7點在東京下北澤參與現場演出，當天還在社群平台X發文寫下：「今晚7點在下北澤，請多指教。」未料這竟成為最後一則貼文。

到了演出時間，鈴木洋平卻遲遲未現身，一度傳出失聯，讓現場氣氛相當不安。沒想到隨後竟傳來噩耗，所屬經紀公司證實他已不幸辭世，消息震驚外界。

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松竹藝能發聲表示，鈴木洋平於2026年4月10日突然離世，突如其來的變故讓公司上下難以接受，全體藝人與員工仍沉浸在悲傷之中。

日本搞笑藝人組合「共犯者」由國京（左）、洋平組成。（翻攝自X）

關於死因，公司指出目前仍在確認中，但依醫師說法，初步研判為急性疾病所致，詳細情況仍待進一步釐清。

其搭檔國京在社群平台上表達了沉痛的心情，表示至今仍難以接受現實，兩人原本還約好要一起努力登上更大的舞台。



松竹藝能也呼籲外界尊重家屬，避免過度揣測死因或於社群散播未經證實的資訊，並表達最深切的哀悼，希望他能一路走好。

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