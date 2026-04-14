八點檔女星遭尪和小三當眾羞辱！挺孕肚「樓梯失足墜落」驚見大量出血

林萱瑜在《百味人生》遭丈夫暴力對待。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜在三立《百味人生》懷有身孕卻遭丈夫陳謙文與小三周宜霈聯手逼離婚，甚至當眾羞辱，近來劇中她不再隱忍，清醒反擊，揭露丈夫陷害父親的陰謀要討回公道，未料衝突升高之際，她情緒激動追上前理論，卻意外從樓梯上失足墜落，重摔在地後抱腹哀嚎，並出現大量出血，緊急送醫，腹中胎兒恐不保。

林萱瑜（後）在《百味人生》失足墜樓。（三立提供）

談到角色終於「清醒反擊」，林萱瑜直言拍攝過程相當過癮，「看到劇本不用再戀愛腦的時候，我真的很開心，簡直跳起來歡呼，終於可以教訓他！」她也分享自己在現實中的感情觀，「我是很感情潔癖的人，遇到這種事情絕對不會忍讓，一定會處理到底。」相較於情緒化反應，她更在意「理智與聰明」，認為越冷靜，越能掌握局勢。

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林萱瑜（右）在《百味人生》反擊丈夫陳謙文。（三立提供）

劇中遭到老公言語傷害與肢體等的暴力對待，也讓林萱瑜分享自身立場。她強調自己「完全不允許任何形式的暴力」，不論是摔東西、丟物品或打牆壁，只要出現失控行為都是警訊，「這些行為不論是否直接對人，都不能接受。」她認為，暴力傾向其實在日常相處中就能觀察，若選擇忽視，往往只會愈演愈烈。

林萱瑜在《百味人生》摔落，表情痛苦。（三立提供）

對於如何自我保護，她認為「遠離」是最直接有效的方式。她坦言，許多人之所以難以脫身，往往因情感勒索或家庭牽絆，甚至陷入類似「斯德哥爾摩症候群」的依附狀態，「有些人以為自己想離開，但其實已經習慣依附傷害自己的人。」她強調，唯有保持理性、勇敢抽離，才能真正擺脫傷害，「要先保護好自己，才有辦法走出來。」

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