才宣傳晚間演出！26歲男星「當天突猝逝」 搭檔悲認：至今沒實感

日本搞笑組合「共犯者」成員洋平（右）10日突猝逝，得年26歲。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本搞笑組合「共犯者」成員洋平驚傳猝逝，得年26歲。洋平在生前才發文宣傳晚間演出，沒想到數小時後即傳出死訊，噩耗震驚日本藝能界與粉絲們，搭檔國京則悲痛證實，「至今沒有實感...」。

洋平10日傳出辭世，噩耗由國京於昨（13日）透過IG證實，他透露洋平離世來得過於突然，讓人難以接受，甚至至今仍沒有真實感。更令人唏噓的是，洋平當天才在社群宣傳晚間演出，未料數小時後便傳出噩耗。所屬經紀公司松竹藝能也發布聲明證實死訊，坦言一切來得太突然，全體仍沉浸在震驚與悲痛之中。

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國京回憶，2人一天前還與經紀人討論未來發展，洋平一如往常分享自己熱愛的黑膠唱片，雖然話題總是讓人摸不著重點又冗長，但那正是他的個人特色；洋平也常在對話中穿插笑點，甚至被吐嘈時會害羞臉紅，這些片段如今成為無可取代的回憶。

國京也坦言，2人並非一開始就默契十足，甚至曾面臨解散危機，但近半年關係逐漸改善，原以為未來可期。事實上，「共犯者」出身於松竹養成所，曾被形容為「被留下的2人」，卻在短短5年內逐步嶄露頭角，不僅晉級「M-1大賽2025」複賽，也曾在「北野武杯」中接受北野武指導，表現備受肯定。

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