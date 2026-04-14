5歲兒半夜夢遊狂吐「惡鬼纏身」 Darren帶去收驚：有人跟他玩

陳峻廷（左起）、嚴正嵐、Darren與張哲偉今宣傳公視台語台電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Darren、嚴正嵐、陳峻廷與張哲偉今宣傳公視台語台電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》，戲裡Darren和嚴正嵐是父女，Darren甚至要為魚尾紋、老人斑和白髮的老妝花上2小時，有次他童心大起，下戲後不卸妝就回家，想給5歲兒子驚喜，沒想到卻變成驚嚇，兒子震驚「爸爸怎麼變這麼老」，而後痛哭，Darren則趁機機會教育，告訴孩子「每個人都會變老，這是人生的過程」。

Darren曾遇到兒子出現夢遊狀況。（記者胡舜翔攝）

至於兒子有沒有因此做惡夢，他透露兒子曾一度半夜驚醒哭鬧，但並非是他的老妝導致，而是因為兒子出現夢遊狀況，偶爾還會突然發出嘔吐的異常聲音，宛如惡鬼纏身，讓夫妻倆相當擔心，帶去宮廟收驚才逐漸好轉，「老師說是『有人在跟他玩』。」讓他忍不住苦笑指出有些事情仍難以解釋。

請繼續往下閱讀...

戲裡「父親課題」動人，Darren談起自己的爸爸，語氣滿是感激，直言父親與戲中角色截然不同，「我爸是一個很有責任感的人，從小到大沒有一刻缺席。」無論是生日還是畢業典禮，父親總在身邊，甚至會帶著他到公園畫畫寫生，成為他成長過程最穩定的陪伴。「我幾乎沒看過他生氣，家裡黑臉的反而都是媽媽。」他笑說，父親個性溫和，也影響他看待家庭的方式。

他坦言自己過去較為隨性，「以前拍完戲會約朋友，常常半夜才回家，現在只想趕快收工陪小孩成長。」他努力複製兒時與父親的回憶，希望孩子也能感受到陪伴的溫度。

嚴正嵐談童年。（記者胡舜翔攝）

嚴正嵐則分享較為複雜的父女關係。她透露，父親從事水土保持工程，長年在外奔波，童年相處時間不多，「我對爸爸其實有很多不了解。」直到長大後相處變多，才逐漸看見父親柔軟的一面，未料父親卻因游泳意外離世，留下許多遺憾。她坦言曾一度對「觀落陰」動心，想再見父親一面，「但只動心一秒就退縮了，還是會害怕。」

她表示，父親過世後，偶爾會在夢中出現，「他變得比較像年輕時，很帥、很輕盈，還跟我說他要出發了。」這些經歷讓她相信父親在另一個世界過得很好，也希望對方能安心走自己的路，「如果有機會，希望下輩子還能再相遇。」

陳峻廷受訪聊到父親。（記者胡舜翔攝）

陳峻廷則提到，父親對他的支持簡單卻深刻，「我爸的愛很酷，小時候會買我想要的玩具。」談到生死議題，他坦言自己其實很害怕離別，「我不敢去觀落陰，覺得他們到了更好的地方，不想再打擾。」他不希望在已逝親人面前展現脆弱，「怕他們會捨不得離開。」

《阿爸請你嘛嘛吼》4月19日晚間8點於公視台語台播出，並於公視+、DAY DAY 台語台 YouTube同步上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法