AI男友帥成這樣 謝大軍上演三角虐戀

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代男歌手謝大軍擁有帥氣外型，他拍攝新歌《三人之間》MV，化身「AI男友」，劇情在虛擬與現實之間拉扯，呈現一段既溫柔又虐心的三角情感。

謝大軍化身AI男友詮釋虐心三角戀。（艾迪昇提供）

MV中，謝大軍是陪伴女主角的虛擬戀人，女方後來在現實生活交往了真實的男友後，身為AI的他卻逐漸產生情感，三人之間形成剪不斷、理還亂的情緒糾葛。

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提及如何詮釋AI虛擬人物的感想，謝大軍表示：「我覺得最困難的，是要維持不太像人但又要有情感的狀態，因為AI本身沒有情緒，但又要讓觀眾相信我有某種情感，那個拿捏很微妙，不能太自然，也要控制很多細節。」

對於拍攝《三人之間》MV心情，謝大軍坦言既緊張又興奮，「前一天雖然早睡但睡不著，一大早起床化妝，但一整天都處在亢奮狀態，也有點懊悔沒睡好，怕鏡頭前表現不好，因為這是我的第一支MV，希望留下美好的回憶。」

謝大軍拍攝新歌《三人之間》MV。（艾迪昇提供）

謝大軍不忘感謝經紀公司讓他圓夢，從內湖到基隆，山上到港邊一路拍攝，可說是跋山涉水完成夢想。拍攝過程也發生趣味插曲，當天謝大軍在基隆火車站外時，有一群穿著制服的學生剛好出火車站，他在現場拍攝立刻引起注目，其中有三位女學生想合照但拍攝中又不好意思打擾，最後乾脆隔空喊了聲「你好帥」後離開，此舉讓謝大軍既驚訝又害羞，也感謝粉絲的支持。

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