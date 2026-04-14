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娛樂 最新消息

郭台銘16歲長女奪國際最高榮譽！登上「學生版奧運」曾馨瑩驕傲發聲

郭台銘（左起）、曾馨瑩16歲長女妞妞登「學生版奧運」奪下國際最高榮譽。（組合照，（本報資料照、翻攝自IG）郭台銘（左起）、曾馨瑩16歲長女妞妞登「學生版奧運」奪下國際最高榮譽。（組合照，（本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘大女兒妞妞近況曝光！16歲的妞妞近日赴美參加FIRST機器人競賽區域賽勇奪最高榮譽「Impact Award」，不僅在國際舞台嶄露頭角，亮眼外型與實力兼具，也讓媽媽曾馨瑩驕傲發聲！

曾馨瑩近日透過IG限時動態分享大女兒參賽喜訊，透露妞妞與團隊在FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition, FRC）區域賽中，抱回象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award）。畫面中，妞妞將獎牌掛在脖子上，與隊友開心慶祝，曾馨瑩則動容直呼「你們太棒了！為你們感到驕傲。」喜悅之情溢於言表。

事實上，FIRST機器人競賽由FIRST主辦，是全球高中生參與的頂級工業級機器人賽事，被譽為工程領域的「學生版奧運」，其中「Impact Award」更是賽事最高等級獎項，象徵團隊在技術、影響力與理念上的全面肯定。年僅16歲，此次妞妞在國際賽事奪下最高榮譽，不僅展現實力，也讓外界對她未來發展充滿期待。

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