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娛樂 最新消息

太搞笑 朱智勳現代皇太子寶座「不肯」讓位邊佑錫

朱智勳（右圖，八大提供）2006年在《宮野蠻王妃》中飾演的皇太子「李信」形象深植人心，邊佑錫（左圖，翻攝自臉書）在《21世紀大君夫人》飾演風度翩翩的「理安大君」，溫柔霸氣讓劇粉著迷不已。朱智勳（右圖，八大提供）2006年在《宮野蠻王妃》中飾演的皇太子「李信」形象深植人心，邊佑錫（左圖，翻攝自臉書）在《21世紀大君夫人》飾演風度翩翩的「理安大君」，溫柔霸氣讓劇粉著迷不已。

〔娛樂新聞頻道／報導〕邊佑錫《21世紀大君夫人》溫柔霸氣的皇太子來勢洶洶，讓朱智勛霸位20年的「國民皇太子」地位不保。

朱智勳宣傳新戲被問到是否願意將「國民皇太子」寶座讓位，立刻拒絕。（資料照，記者王文麟攝）朱智勳宣傳新戲被問到是否願意將「國民皇太子」寶座讓位，立刻拒絕。（資料照，記者王文麟攝）

身為「皇太子始祖」的男神朱智勳，近日在宣傳新戲《權欲之巔 Climax》時，面對媒體詢問是否願意將「國民皇太子」的寶座讓位給後輩邊佑錫，他竟語出驚人地表示：「不肯！」引發現場一陣爆笑。

原來最近邊佑錫在現代宮廷劇《21世紀大君夫人》中飾演風度翩翩的「理安大君」，溫柔霸氣的形象讓不少觀眾聯想起20年前《宮—野蠻王妃》中的李信。當被問到是否感受到了後輩帶來的威脅，朱智勳帶著招牌的壞笑回應：「雖然邊佑錫真的很帥，但我現在還不能讓位，因為我正忙著《再婚皇后》呢！」

朱智勳解釋，他即將在眾所矚目的改編劇《再婚皇后》中再次挑戰皇室身分，若是現在就「退位」，對自己的作品實在太不夠意思。不過，他透露與《21世紀大君夫人》的朴峻華導演私交甚篤，兩人合作過《愛在獨木橋》，他也答應導演客串演出，但現在他接演《再婚皇后》，客串的機率應該不大。

「雖然我不讓位，但我可以去串門子。」朱智勳幽默地表示，兩部作品雖然世界觀不同，但希望觀眾能同時支持兩位風格迥異的「現代皇室」。

這段有趣的對話曝光後，網友紛紛留言：「朱智勳果然是永遠的信皇子」、「想看兩代皇太子同框吵架」、「這是在為客串鋪路嗎？」、「既然不讓位，那兩位乾脆聯姻吧（誤）」。

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