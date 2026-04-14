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娛樂 最新消息

田馥甄封Selina「地表最強媽媽」 勝出理由曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄今（14日）出席代言活動，透露3月底生日時，好姐妹Selina和Ella有一起喝下午茶陪伴慶生，也強調兩人是最能讓她親近放鬆的人。

田馥甄成為啤酒品牌全新代言人。（記者潘少棠攝）田馥甄成為啤酒品牌全新代言人。（記者潘少棠攝）

田馥甄成為啤酒品牌全新代言人，問起S.H.E誰的酒量最好？她毫不考慮笑說：「Selina當之無愧，她是地表最強媽媽，酒量最好，不是都說媽媽會有一些放鬆、開心的『媽咪juice』。」田馥甄說自己做專輯沒有壓力，也不需要借酒澆愁。

田馥甄3月底生日時，好姐妹Selina和Ella有一起喝下午茶陪伴慶生。（記者潘少棠攝）田馥甄3月底生日時，好姐妹Selina和Ella有一起喝下午茶陪伴慶生。（記者潘少棠攝）

之前Selina和家人合照穿得寬鬆，網友頻傳她可能懷了二寶，今天田馥甄再被問到，生日聚會時有發現Selina有懷孕跡象嗎？她則回應：「她（Selina）之前好像有自己回應沒有懷孕。」透露慶生時，姐妹還有小酌，Selina懷二寶應只是網友猜測。

另外Ella近期在巡演時展現高難度瑜伽「真空滾胃法」，也嚇壞網友，田馥甄被問到是否會給過瘦的Ella什麼建議？田馥甄則說：「那應該是她所希望、喜歡的，她享受並真心快樂，我不會去影響她，也不會套用自己的希望在她身上。」田馥甄也坦言，現在S.H.E 3個人各忙各的，「湊在一起滿難的，要認真地約，大家都有各自生活，狀態滿不一樣的。」

田馥甄透露各種節目都有邀過她。（記者潘少棠攝）田馥甄透露各種節目都有邀過她。（記者潘少棠攝）

近期《乘風2026》（浪姊7）再次掀起討論熱潮，田馥甄被問是否有被邀約，她說大家想得到的各種節目都有邀過她，但她婉拒的理由不是因為什麼事情卡關，「我是不想踏！沒有關卡！每個人想要的不太一樣，那不是我的選擇，我喜歡輕盈自在，輕鬆舒服，隨心所欲一點。」

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