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娛樂 日韓

LE SSERAFIM兩大王牌 私下氣味人格對決

LE SSERAFIM兩大人氣成員中村一葉（左）、許允真同框亮相，「後台同款」香氛引發粉絲收藏熱潮。（翻攝自IG）LE SSERAFIM兩大人氣成員中村一葉（左）、許允真同框亮相，「後台同款」香氛引發粉絲收藏熱潮。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在K-Pop舞台上風格鮮明的LE SSERAFIM，每位團員各具特色、呈現出截然不同的氣質。近期團內兩大人氣成員中村一葉與許允真合體演繹最愛Jo Malone London香氣，展現出個性截然不同，卻同樣迷人的「香氛人格」，也讓兩人私下反差魅力再度被放大，成為粉絲FEARNOT們熱議的話題。

中村一葉以清冷優雅氣場詮釋經典香氣，展現安靜的力量。（翻攝自IG）中村一葉以清冷優雅氣場詮釋經典香氣，展現安靜的力量。（翻攝自IG）

中村一葉以長達15年的芭蕾舞底蘊，展現出一種近乎克制的優雅與力量。她被形容為「清冷系天花板」，外表是帶有距離感的初戀顏，內在卻蘊藏強大自律與爆發力，這種剛柔並濟的氣質，完美對應她最愛的「英國梨與小蒼蘭」香氣。清新多汁的威廉梨帶著微涼露水氣息，如同她的清透形象；層次細膩的小蒼蘭則，就像她在舞台上沉穩卻堅韌的存在感，整體香氣低調卻難以忽視，突顯她所代表的「安靜的力量」。

許允真散發明亮活潑魅力，為香氛注入春日般的生命力。（翻攝自IG）許允真散發明亮活潑魅力，為香氛注入春日般的生命力。（翻攝自IG）

相較之下，許允真則是截然不同的存在。身為團內創作擔當，她自帶美式個性與直率魅力，從談吐到舞台表現都散發強烈個人色彩，屬於一出現就讓氛圍瞬間被點亮的「發光體」。她所鍾愛的「英國梨與甜豌豆」味道，在經典梨香基底上加入清新的綠意花香，甜豌豆的柔和花調與尾韻的白麝香，明亮之中保有溫柔純淨，就像她在鏡頭前自然流露的真誠與不造作，也帶著一點俏皮的靈魂。

中村一葉（右）與許允真合體，呈現截然不同「香氛人格」。（翻攝自IG）中村一葉（右）與許允真合體，呈現截然不同「香氛人格」。（翻攝自IG）

兩位當紅偶像以香氛作為個性的延伸，將氣味轉化為風格標誌，讓專屬於她們的「後台同款」不再只是舞台延伸，更成為粉絲爭相入手的收藏清單。

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