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娛樂 最新消息

2026三麗鷗大賞投票來了！「超猛三神犬」攻佔全球前三名 最猛竟是「它」

今年「三麗鷗肖像大賞」是啦啦隊造型，可愛到不行。（翻攝自三麗鷗網站）今年「三麗鷗肖像大賞」是啦啦隊造型，可愛到不行。（翻攝自三麗鷗網站）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕一年一度的三麗鷗人氣指標「三麗鷗肖像大賞」正式開跑，今年共集結90位人氣角色參戰，包括去年冠軍布丁狗，以及近年聲勢高漲的大耳狗、酷洛米、帕恰狗等角色同場較勁。本屆主題「為努力的大家送上應援！Smiling Ovation」，角色們換上啦啦隊造型，Q到不行。

台灣去年前三名是「三神犬」包辦。（翻攝自三麗鷗網站）台灣去年前三名是「三神犬」包辦。（翻攝自三麗鷗網站）

回顧2025年賽況，布丁狗以全球超過560萬票奪冠，成功終結大耳狗連續5年霸榜紀錄，帕恰狗則穩坐第3名，力壓人氣黑馬酷洛米。台灣區排名同樣呈現「超猛三神犬」強勢包辦前段班，前五名依序為布丁狗、大耳狗、帕恰狗、酷洛米與美樂蒂。

今年戰況激烈，但前三名依舊是狗狗軍團。（翻攝自三麗鷗網站）今年戰況激烈，但前三名依舊是狗狗軍團。（翻攝自三麗鷗網站）

今年賽事於4月9日開跑，今公布首波速報排名，去年飲恨落敗的大耳狗強勢逆襲，暫居全球第一，被粉絲形容為「王者回歸」；布丁狗則緊追在後排名第二，第3名為帕恰狗，第4、5名分別是酷洛米與經典角色Hello Kitty，前段班競爭依舊激烈。

至於台灣區速報同樣掀起討論，布丁狗在粉絲力挺下登上第一名，擊敗暫居全球冠軍的大耳狗。第3至第5名則由帕恰狗、酷洛米以及黑馬人魚漢頓拿下，其中人魚漢頓更從全球榜外衝進台灣前五。

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