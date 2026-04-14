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娛樂 音樂

鳳小岳「私下癖好」被揭發 大咖天后享受一個人的時光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后徐佳瑩領軍，攜手鳳小岳、高爾宣及理想混蛋，共同化身音樂守護者，以歌聲帶領樂迷展開一場療癒身心的音樂旅程。2026「ID.音樂節」將於6月6日在台北華山文創園區登場。

混血男神鳳小岳。（ID.音樂節提供）混血男神鳳小岳。（ID.音樂節提供）

本屆音樂節以內在心靈療癒為核心，主打從內心出發的概念，透過音樂引領觀眾暫時放下生活壓力，在音樂氛圍中重新找回自我與內在平衡。活動強調自我照顧與情緒釋放，期盼讓參與者在城市節奏中獲得片刻喘息，享受屬於自己的專屬時光。

金曲歌后徐佳瑩。（ID.音樂節提供）金曲歌后徐佳瑩。（ID.音樂節提供）

談及私下的Me Time安排，徐佳瑩表示，平時會利用孩子上課的空檔，透過閱讀、觀影或聆聽新作品，讓自己沉浸在放鬆且自由的狀態中。鳳小岳則分享，開車聽音樂與飯後散步是日常放鬆方式之一，並透露自己喜歡整理冰箱，藉此獲得生活上的整理與療癒感，同時也會透過深呼吸等方式快速切換不同身分狀態。

理想混蛋四位團員對於個人時間也各有詮釋。主唱雞丁表示，若時間充裕會進行創作整理心情，零碎時間則用於娛樂放鬆；吉他手阿哲近期沉浸於療癒型遊戲，從中獲得情緒支持；建廷認為充足睡眠與運動是理想的休息方式；鼓手可沛則偏好透過旅行、料理或觀賞表演藝術，重新檢視生活與創作初衷。

此外，音樂節亦邀集多組橫跨主流與獨立樂壇的音樂人參與，包括babyMINT、吳汶芳、公館青少年、林潔心、魏如昀、艾蜜莉AMILI及JUD陳泳希等，從清新民謠到節奏鮮明的嘻哈曲風，打造沉浸式音樂體驗，豐富整體演出內容。

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