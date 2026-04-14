自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Darren 3層樓高澳洲珍奶店「開不到1年」收攤...真實原因曝光

Darren近年積極拓展副業版圖。（記者胡舜翔攝）Darren近年積極拓展副業版圖。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Darren」邱凱偉近年積極拓展副業版圖，去年5月將觸角延伸至海外，在澳洲墨爾本母校附近開設3層樓高的文青珍珠奶茶店「Mr.BABO TEA」，不過歷經1年試營運後已悄然收攤。他今出席公視台語台電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》記者會時，首度回應此事，強調該店原本就是「概念店」，主要由移民當地的朋友協助營運，「朋友後來有其他規劃才結束營運，我本身沒有金錢損失。」

雖然海外據點告一段落，邱凱偉仍看好手搖飲市場，並將重心拉回台灣。他透露，目前已著手籌備品牌在台落地，積極尋找店面中，「已經在台灣找地點了，希望今年可以完成。」選址方面雖不排除珍奶發源地台中，但仍以台北為優先考量，直言「比較方便照顧」。

Darren邱凱偉（左）面對台灣手搖飲市場競爭激烈，他則樂觀看待。（記者胡舜翔攝）Darren邱凱偉（左）面對台灣手搖飲市場競爭激烈，他則樂觀看待。（記者胡舜翔攝）

至於投資金額，邱凱偉則語帶保留表示「不好說」，但會向好友周杰倫與阿Ken等有經驗的藝人請益。面對台灣手搖飲市場競爭激烈，他則樂觀看待：「就算我們不做，別人也會做，有新的品牌出來大家都會想嘗鮮，這是個好市場，多人投入才更有機會。」

談到過往副業經驗，邱凱偉也不諱言曾繳過高昂學費，過去在西門町經營服飾店面一度慘賠2000萬元，不過他將這段經歷視為成長養分，「你說是失敗，但我覺得也是成功，因為學到很多經驗，換個角度看，那個階段該結束就要結束，不然只會更慘。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中