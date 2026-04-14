Darren 3層樓高澳洲珍奶店「開不到1年」收攤...真實原因曝光

Darren近年積極拓展副業版圖。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Darren」邱凱偉近年積極拓展副業版圖，去年5月將觸角延伸至海外，在澳洲墨爾本母校附近開設3層樓高的文青珍珠奶茶店「Mr.BABO TEA」，不過歷經1年試營運後已悄然收攤。他今出席公視台語台電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》記者會時，首度回應此事，強調該店原本就是「概念店」，主要由移民當地的朋友協助營運，「朋友後來有其他規劃才結束營運，我本身沒有金錢損失。」

雖然海外據點告一段落，邱凱偉仍看好手搖飲市場，並將重心拉回台灣。他透露，目前已著手籌備品牌在台落地，積極尋找店面中，「已經在台灣找地點了，希望今年可以完成。」選址方面雖不排除珍奶發源地台中，但仍以台北為優先考量，直言「比較方便照顧」。

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Darren邱凱偉（左）面對台灣手搖飲市場競爭激烈，他則樂觀看待。（記者胡舜翔攝）

至於投資金額，邱凱偉則語帶保留表示「不好說」，但會向好友周杰倫與阿Ken等有經驗的藝人請益。面對台灣手搖飲市場競爭激烈，他則樂觀看待：「就算我們不做，別人也會做，有新的品牌出來大家都會想嘗鮮，這是個好市場，多人投入才更有機會。」

談到過往副業經驗，邱凱偉也不諱言曾繳過高昂學費，過去在西門町經營服飾店面一度慘賠2000萬元，不過他將這段經歷視為成長養分，「你說是失敗，但我覺得也是成功，因為學到很多經驗，換個角度看，那個階段該結束就要結束，不然只會更慘。」

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