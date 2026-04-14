TVBS爆裁員潮！邱沁宜揭主播殘酷真相「早知道不能做一輩子」

TVBS資深主播吳安琪（左）離開主播台，讓前主播邱沁宜感概萬千。（組合照，翻攝自TVBS、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕TVBS近日爆出裁員風波，資深主播吳安琪證實離開主播台，箇中原因引發外界眾說紛紜，前主播、資深媒體人邱沁宜對此則直言，「20幾年前就知道主播不能做一輩子！」一句話點破電子媒體產業殘酷現實，意外掀起議論。

針對TVBS近來大規模人力縮編，邱沁宜昨（13日）感嘆除了吳安琪離開主播台外，也看到不少熟悉同事的名字出現在新聞中，但她坦言並不感到意外，「這份震驚，我在20年前就經歷過...」她回憶共事時期，吳安琪無論聲音、節奏與播報方式都極具個人特色，能在主播台站穩30年並非偶然。

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談及外界對「連主播都會被裁」的驚訝，邱沁宜直言，主播本來就不是穩定職業，她透露剛入行時，就曾見過年輕主播能以私人因素挑選播報時段，也有資深主播因被質疑「觀眾看膩了」而面臨調整，讓她20多歲就明白主播不是能做一輩子的工作，因此持續提醒自己培養「帶得走的能力」，而非依附職位。

邱沁宜也觀察到，近年舊媒體結構轉變，加上AI興起與廣告預算轉移，電視台影響力逐漸下滑，難以抓住觀眾注意力，直指這不只是單一事件，而是整個時代正在慢慢退場。面對吳安琪證實離開主播台，邱沁宜表示更多的是敬佩，認為能在競爭激烈的產業中堅持30年，背後需要極高專業與敬業精神，也讓這起裁員風波多了一層對媒體人職涯的反思。

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