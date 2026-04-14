樂團成軍15年出現大變動！成員「調整身份」歌迷崩喊：先哭再說

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍邁入15年的雙人組合VH（舊稱：Vast & Hazy）上週末晚於台北SUB LIVE迎來《邁行》年度專場，主唱咖咖與吉他手兼製作人易祺帶著歌迷從2011年的青澀一路奔向2026年的成熟，易祺在感性時刻再次提到未來將「調整」在舞台上的角色，轉向更純粹的幕後創作，引發台下歌迷激動大喊「不要走！」，他則淡定笑回：「我還在，只是想更專注讓VH更好。」

VH舉辦15年週年專場。（知間文化提供）

VH於上週末舉辦相隔近2年的專場演出，開場即以成團初期的舊作喚起老歌迷記憶，隨後《文明》、《無差別傷害》等經典曲目連發，其中《複寫》更是特別經過重磅改編。主唱咖咖頂著穿透力十足的嗓音，下半場更將近期新歌全數奉上。在連番激昂樂曲後，易祺忍不住喘氣自嘲：「真的好累喔！」咖咖也笑著與易祺討論：「我們的歌真的太難唱，之後是不是可以考慮降Key？」

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VH舉辦15年週年專場。（知間文化提供）

談到成軍多年的變動，咖咖感性表示，兩人從大學社團時期一路走到現在，現在是「高級大人」不吵架了；VH也始終堅持「真實」，不為討好市場或迎合潮流而活，「我們只做想做的事，很幸運遇到了能產生共鳴的你們。」

易祺也分享了關於「改變」的思考，坦言每個人都有想去的地方，而那些關卡都是必經之路。針對未來轉向幕後的規劃，他坦然表示希望能更聚焦於音樂本身的淬鍊，「我覺得我不一定非要在台上演出也沒關係。」此話一出，全場歌迷瞬間鼓譟直呼「有關係！」，甚至有粉絲在台下大喊「先哭再說！」，易祺則打趣回應：「現在就開始後悔了嗎？」對未來角色的轉變，為樂團的下一階段埋下了迷人的伏筆。

VH舉辦15年週年專場。（知間文化提供）

演出尾聲，全場在《與浪之間》的大合唱中化為一片藍綠色海浪，呼應「海浪回到漣漪」的溫柔意象。最後一首《夜行樂園》響起時，全場隨著旋律節奏整齊地左右揮動雙手，畫面既壯觀又充滿凝聚力。面對歌迷此起彼落的告白與安可聲，VH承諾音樂會一直陪伴大家，無論未來以什麼樣的形式「邁行」，想去的地方始終沒有變過。

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