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負債上億真相曝光！澎恰恰認了：自信害死自己

「石頭家族」四代同堂。（三立提供）「石頭家族」四代同堂。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》將於4月6日首播，由小禎、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持。首集迎來重量級「師徒檔」鄭進一與澎恰恰，更驚喜上演「石頭家族」四代大團圓。錄影當天，許效舜接獲消息後趁空檔現身，與師祖鄭進一、師父澎恰恰及徒弟黃鐙輝難得合體，身為主持人的黃鐙輝見到師公許效舜進門，更搞笑下跪迎接，場面溫馨中帶有綜藝效果。

小禎、黃嘉千看傻，鄭進一瘋狂「狂ㄉㄧㄤ」徒弟，澎恰恰展現超高EQ。（三立提供）小禎、黃嘉千看傻，鄭進一瘋狂「狂ㄉㄧㄤ」徒弟，澎恰恰展現超高EQ。（三立提供）

鄭進一在節目中不改狂傲本色，談及秀場往事時開玩笑直言：「那個時候我不讓他紅，他不會紅！」 甚至戲稱澎恰恰長相自帶笑點，與許效舜的「厚臉皮」是絕配。他更忍不住吐嘈，當初給澎恰恰當男主角，對方卻連一次客都沒請過，對比之下大讚：「舜子是最有義氣的」，展現師徒間火花四射的唇槍舌劍。

然而在幽默互虧背後，澎恰恰首度平靜自剖負債上億的心路歷程。他坦言因內心執著「導演夢」且渴望被認可，才一腳踩進導演界，更語帶哽咽表示：「當初認為『我可以』的自信反而害死了自己」，因為不把錢當錢看，最終陷入債務惡性循環。對此，恩師鄭進一難掩心疼，甚至因不忍澎恰恰仍想著未來有機會再當導演，氣到一度離席直呼：「再說我就想打他！」

澎恰恰首談還債進度，認了最執著導演夢。（三立提供）澎恰恰首談還債進度，認了最執著導演夢。（三立提供）

鄭進一感性表示，總覺得是自己先拍片才害徒弟踏入圈子，這場爭執實則是「護徒心切」。至於大眾關心的還債進度，澎恰恰透露現由專人打理，自己不清楚剩餘金額，但他堅定表示：「當我回到投手丘的時候，就是事情圓滿的那天。」 節目透過不設腳本的對談，讓觀眾看見這對演藝圈師徒橫跨數十年，因為在乎才敢講真話的革命情感。

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