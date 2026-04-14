Sandy現身疾呼沒事別亂生！爆料吳宗憲演唱會「假公濟私」

Sandy連任3年代言大談私密保養。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Sandy」吳姍儒今日（14日）以連任三年代言人之姿，出席瑞典私密護理品牌新品發表會。已晉升二寶媽的她狀態極佳，受訪時尺度大開，分享產後私密保養觀念，幽默表示現在「妹妹」狀態明亮到停電都不怕，更現場加碼爆料老爸吳宗憲（憲哥）日前開演唱會時，竟「假公濟私」搶走她的妝髮團隊。

Sandy長期推崇「以油養膚」，自從生產後對私密話題不再尷尬，直言醫護人員看過後「親戚都變別人的了」，因此保養更追求健康而非單純美觀。她大讚老公是「細膩直男」，會貼心提醒生理期禁忌。被問及是否有三胎計畫？Sandy驚恐表示：「現在負荷很重，不敢亂講話，大家沒事不要亂生小孩！」笑稱育兒累到要躲起來偷吃麝香葡萄紓壓。

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吳宗憲暌違8年開唱，Sandy台下力挺。（資料照，記者王文麟攝）

提到吳宗憲上月底睽違8年的開唱，Sandy透露當天三姐妹在台下哭得亂七八糟，一度想衝上台搶麥克風主持，想念兩人主持時光，雖然抱怨沒找她主持可能是因為「經費問題」，但看到60 幾歲的父親在台上展現情感，心中仍滿是感動，也喊話希望憲哥多唱點自己的金曲，如《患得患失》、《欠你的溫柔》。

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