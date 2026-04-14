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娛樂 音樂

曹雅雯挺3年死亡威脅！恐怖女粉遭「驅逐出境」5年禁來台

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌后曹雅雯今（14日）錄製節目《那些年那些歌》，為即將於6月舉辦的《但願人長久》鄧麗君致敬音樂會宣傳。久未露面的她，氣色明顯回升，證實持續騷擾長達3年的外籍粉絲已遭遣返，正式結束演藝生涯的噩夢。

曹雅雯遭死亡威脅拖累健康，曝最新判決吐心聲。（記者傅茗渝攝）曹雅雯遭死亡威脅拖累健康，曝最新判決吐心聲。（記者傅茗渝攝）

先前曹雅雯一度瘦到剩47公斤，乾癟身形引發外界高度憂心。她今日坦言，過去因長達3年遭到一名新加坡籍劉姓女粉絲的恐怖騷擾，對方不僅在社群平台發送死亡威脅，甚至不遠千里飛來台灣堵人，雙方曾在拉扯中造成她指甲斷裂、手機掛繩毀損。曹雅雯直言這種「如影隨形」的壓力讓她食不下嚥、精神壓力爆表。

所幸法律還給她公道，曹雅雯透露判決已於去年底出爐，該名粉絲在今年3月初被遣返，且未來5年內不得入境台灣。她直呼鬆了一口氣，開玩笑說，暫時不敢去新加坡演出了。

曹雅雯致敬鄧麗君有洋蔥，音樂會前向亡父「報備」藏滿滿思念。（記者傅茗渝攝）曹雅雯致敬鄧麗君有洋蔥，音樂會前向亡父「報備」藏滿滿思念。（記者傅茗渝攝）

內在壓力也曾擊垮她的身體，曹雅雯回憶先前籌備音樂會時挑戰極大，演出後竟出現嚴重後遺症，「晚上完全沒聲音，連氣音都發不出來」，甚至持續高燒一周，最終確診為細菌感染。幸好經過3月的出國散心，目前體重已養回50公斤，狀態逐漸回穩。

曹雅雯即將在音樂會中致敬傳奇歌后鄧麗君，感性表示這份連結源自童年，當初《甜蜜蜜》就是由阿公親手教唱的。提到家人，她也分享了一段溫馨故事，透露前陣子夢見已故的父親，「都還蠻開心的」，每次面臨重要演出，她都會向父親報告近況，清明祭拜時更特別向爸爸喊話：「一定要來看我演出。」

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