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娛樂 最新消息

李貞秀被開除後上三立政論節目反擊 網紅Cheap說風涼話

李貞秀（右）上三立網路政論節目《94要客訴》開撕黃國昌、陳智菡。（翻攝自Cheap臉書、《94要客訴》YT）李貞秀（右）上三立網路政論節目《94要客訴》開撕黃國昌、陳智菡。（翻攝自Cheap臉書、《94要客訴》YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕遭民眾黨開除黨籍的前不分區立委李貞秀，今（14）大動作出席三立政論節目《前進新台灣》及《94要客訴》，開撕黃國昌、陳智菡披露是民眾黨先提出金錢補償。對此，經常評斷時事的網紅「Cheap」也提出自己的看法。

遭民眾黨開除黨籍的前不分區立委李貞秀。（資料照，記者廖振輝攝）遭民眾黨開除黨籍的前不分區立委李貞秀。（資料照，記者廖振輝攝）

李貞秀接連在政論節目中為自己發聲，澄清自己從頭到尾沒有要過一分錢，是民眾黨有人在背後捅刀。她也表示己先前顧慮民眾黨、柯文哲聲譽，但強調代理黨主席黃國昌從未考慮民眾黨權益，她表示自己不能放任民眾黨成為時代力量第二，才出面還原事實。

網紅Cheap得意洋洋曬出自己過去上節目畫面，表示自己預言成功。（翻攝自臉書）網紅Cheap得意洋洋曬出自己過去上節目畫面，表示自己預言成功。（翻攝自臉書）

Cheap貼出自己過去上節目的預言，表示自己當時就預料到如果李貞秀遭開除，就會上三立的政論節目。Chaep更酸諷節目中李貞秀的頭銜是「民眾黨不分區立委」。

李貞秀認為，自己說過「壞人做壞事必須要付出代價」，也明確表示過「我不要民眾黨一分錢，我不要柯文哲一分錢」，但13日中評會依照7日會議紀錄開鍘時，這些內容全部沒有呈現出來。

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