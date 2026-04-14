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娛樂 音樂

馬來西亞女星來台喉嚨出事 咳掉「一整包衛生紙」崩潰爆哭

DIOR大穎演唱會秒殺。（索尼提供）DIOR大穎演唱會秒殺。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自馬來西亞的創作女聲DIOR大穎，作品在串流平台總點擊量已突破八億大關，日前推出全新單曲《靠關係》，並來台加入MV拍攝的演出，投入的她在拍攝演唱畫面時一度情緒爆發，淚水不自覺滑落。

隨著作品聲量與聽眾基礎持續擴張，大穎也正式展開首次個人世界巡迴演唱會「KAMPUNG GIRL 普通人」。巡演自家鄉馬來西亞雲頂世界雲星劇場揭開序幕，台北站則為第三站，4月16日、17日一連兩天於ZEPP NEW TAIPEI開唱，門票開賣即迅速秒殺。

DIOR大穎拍攝《沒關係》MV時一度潰堤。（索尼提供）DIOR大穎拍攝《沒關係》MV時一度潰堤。（索尼提供）

全新單曲《靠關係》也在開唱前正式上架，大穎當時從大馬來台灣錄音，她表示自己在馬來西亞時喉嚨就已經不太舒服，來台錄音更是一邊唱一邊清喉嚨，甚至咳痰到用掉一整包衛生紙，自嘲是「痰唱歌手」。隨著錄製進行，唱到情緒湧上來，她瞬間潰堤，在錄音室忍不住落淚。

MV導演Birdy（左起）、大穎、黃河。（索尼提供）MV導演Birdy（左起）、大穎、黃河。（索尼提供）

今年四月她來台拍攝MV，透過劇情與拍攝現場的情境堆疊，那些原本停留在旋律裡的情緒，被放大、被具體化，讓她重新走進這段MV故事關係的狀態之中。帶著這樣更飽和的情感，大穎回到馬來西亞後，決定再次重新進行錄製，足見她的力求完美。

MV導演Birdy（左起）、大穎、黃河。（索尼提供）MV導演Birdy（左起）、大穎、黃河。（索尼提供）

MV邀請金鐘戲王黃河主演。MV由大穎飾演一位旁觀者走進書店展開，因為需要群眾戲的畫面，大穎在拍攝前一天透過社群，邀請歌迷參與拍攝，消息一公開，短短一小時內便湧入超過500位報名者。拍攝當天，30位歌迷不只是畫面中的群眾，更成為這段故事的見證者。在拍攝結束後，大穎也特別準備了一場小型見面會，親手寫下感謝卡片送給每一位參與的歌迷。

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