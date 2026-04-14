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娛樂 最新消息

曾沛慈《浪姐7》爆紅！Sandy被問參戰意願「驚人回應」曝光

Sandy卸《不熙娣》代班，跨海應援曾沛慈征戰《浪姐7》。（記者傅茗渝攝）Sandy卸《不熙娣》代班，跨海應援曾沛慈征戰《浪姐7》。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Sandy」吳姍儒今日出席私密處保養品代言活動，聊起剛結束的《小姐不熙娣》代班心聲，對於小S正式回歸，Sandy由衷祝福與開心，並感性透露代班期間與節目班底建立深厚情誼，尤其是劉涵竹的貼心舉動讓她印象深刻。

Sandy結束《小姐不熙娣》8個月代班。（資料照，記者陳奕全攝）Sandy結束《小姐不熙娣》8個月代班。（資料照，記者陳奕全攝）

Sandy分享，劉涵竹曾因看到她轉發Jellycat玩偶，竟貼心地從韓國帶回整箱送給她，甚至在箱子上寫下她的名字；此外，派翠克也曾約她吃飯、Mia寄送線香，讓一向自認圈內好友不多的她，感受到滿滿的溫情。她笑說，雖然在《不熙娣》時常被不按牌理出牌的節奏驚嚇，但這段經歷讓她認識了許多好朋友，更對小S表示：「新的內容真的很棒！」

曾沛慈征戰《浪姐7》憑堅強實力再掀關注。（翻攝自微博）曾沛慈征戰《浪姐7》憑堅強實力再掀關注。（翻攝自微博）

對於好友曾沛慈近日征戰中國選秀節目《浪姐7》，Sandy隔空給予熱烈應援。她透露私下的曾沛慈非常「ㄎㄧㄤ」，卻是個唸書好、實力強的專業歌手，看到好友在台上能輕鬆做自己、享受「高光時刻」，讓她非常高興。至於是否有意參戰？Sandy連忙求饒，自認「只會主持、不會唱歌演戲」，直言：「我超級適合當觀眾，看節目已經非常精彩了！」

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