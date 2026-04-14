（影）「高齡產婦」田馥甄吐雙胞胎心願 首回應周董緋聞最重要男人是「他」

田馥甄肯定回答，青峰是她人生中最重要的男人之一。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕43歲的金曲歌后田馥甄接棒好友青峰，成為同品牌新的代言人，今（14日）出席活動，她肯定回答青峰是她人生中最重要的男人之一，至於前陣子網路瘋傳她和「周董」周杰倫的陳年緋聞，她也首次做出回應。

田馥甄成為啤酒全新代言人，和青峰接力為同品牌酒品宣傳，她說私底下和青峰有太多可以分享的，因此並沒有針對代言同品牌多做分享，另被問到青峰是否是她生命中重要的男人？她毫不思索秒回答「是」，笑說：「我人生過程他都陪著我，生命過程會陪伴彼此，也當過演唱會嘉賓，陪我唱《你在煩惱什麼》，我生命中少不了他，他是我人生中最重要男人之一 ，畢竟我人生中也沒有幾個男人。」

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前陣子網路上瘋狂翻出過去周董和田馥甄的緋聞，田馥甄今天被問到這話題沒有閃躲。（記者潘少棠攝）

至於前陣子網路上瘋狂翻出過去周董和田馥甄的緋聞，其中不少是不實內容，田馥甄今天被問到這話題沒有閃躲，直言：「不會有困擾，網路有很多考古的、無事生非的，不管什麼平台都有各式話題，我出來工作多年，對這些不會有特別反應，很多言論會隨著時間自然的走掉。」

目前田馥甄已開始醞釀製作個人第六張專輯，昨也開始試唱demo，對於「六寶」充滿期待，被問到是否有可能是「雙胞胎」？亦即新專輯加上新巡演同時出現？她笑說：「高齡產婦可以生個雙胞胎也不錯！」自己也期待年底前有機會推出新專輯，並宣告展開新巡演。

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