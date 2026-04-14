TVBS爆裁員潮！沈春華自曝「先把自己裁了」揭職場內幕

沈春華今日針對T台爆發人力縮編風波發聲。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪鬆口坦承告別電視圈，沈春華今（14）日針對T台爆發人力縮編風波發聲，談及資深主播吳安琪告別電視圈一事，直言心中「有很深的悸動」，並回顧自己15年前主動離開主播台的關鍵抉擇。

沈春華表示，當年她在52歲時選擇「把自己裁掉」，對外說法是為了陪伴家人、重新整理人生，但其實內心早已察覺媒體環境的劇烈變化。她指出，隨著網路時代來臨，資訊傳播逐漸扁平化，傳統電視新聞的門檻與優勢被解構，新聞產製不再專屬於少數專業者。

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她進一步提到，隨著經營權更迭，部分媒體決策者開始以不同角度看待新聞部門，過去被視為品牌核心的資深主播，其累積的信任感與陪伴價值，逐漸被轉換為「成本」衡量，「我很清楚，那條界線正在移動。」

因此，她選擇在仍具實力與熱情時主動離開，「那是一種為自己掌舵的選擇」，避免未來面對更不從容的告別方式。她坦言，自己並非比較勇敢，只是較早看見趨勢。

對於此次T台裁員爭議，沈春華直言，以「粗暴方式」對待資深主播相當不智，恐傷害電視台長年建立的信賴度與品牌形象。她也指出，勞資雙方其實只是站在不同角度看待現實，而在媒體角色面臨重塑的當下，衝突更顯明顯。

最後，她以女性視角勉勵離開主播台的吳安琪，「現代女性早就不只有一條路」，強調只要有能力與勇氣，仍能開創不同人生風景，並送上祝福：「海闊天空。」

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