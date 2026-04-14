自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TVBS爆裁員潮！沈春華自曝「先把自己裁了」揭職場內幕

沈春華今日針對T台爆發人力縮編風波發聲。（翻攝自臉書）沈春華今日針對T台爆發人力縮編風波發聲。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪鬆口坦承告別電視圈，沈春華今（14）日針對T台爆發人力縮編風波發聲，談及資深主播吳安琪告別電視圈一事，直言心中「有很深的悸動」，並回顧自己15年前主動離開主播台的關鍵抉擇。

沈春華表示，當年她在52歲時選擇「把自己裁掉」，對外說法是為了陪伴家人、重新整理人生，但其實內心早已察覺媒體環境的劇烈變化。她指出，隨著網路時代來臨，資訊傳播逐漸扁平化，傳統電視新聞的門檻與優勢被解構，新聞產製不再專屬於少數專業者。

她進一步提到，隨著經營權更迭，部分媒體決策者開始以不同角度看待新聞部門，過去被視為品牌核心的資深主播，其累積的信任感與陪伴價值，逐漸被轉換為「成本」衡量，「我很清楚，那條界線正在移動。」

因此，她選擇在仍具實力與熱情時主動離開，「那是一種為自己掌舵的選擇」，避免未來面對更不從容的告別方式。她坦言，自己並非比較勇敢，只是較早看見趨勢。

對於此次T台裁員爭議，沈春華直言，以「粗暴方式」對待資深主播相當不智，恐傷害電視台長年建立的信賴度與品牌形象。她也指出，勞資雙方其實只是站在不同角度看待現實，而在媒體角色面臨重塑的當下，衝突更顯明顯。

最後，她以女性視角勉勵離開主播台的吳安琪，「現代女性早就不只有一條路」，強調只要有能力與勇氣，仍能開創不同人生風景，並送上祝福：「海闊天空。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中