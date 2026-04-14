不滿熊海靈發文影射暗示 高鈞鈞提告獲賠6萬元

熊海靈須賠償高鈞鈞6萬元。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者張文川／台北報導〕資深藝人高鈞鈞與熊海靈之間的宿怨引發多場官司，熊海靈去年7月在網路貼文指責高鈞鈞「惡劣」、「是詐騙集團家族成員」，高鈞鈞認為熊女所述不實，詆毀她的名譽，具狀提告熊海靈求償50萬元；台北地院簡易庭法官認為熊海靈未經合理查證，即影射、暗示高女知情或從詐騙中獲利，有損高女名譽，判熊海靈應賠償6萬元。

高鈞鈞提告主張，她目前從事主持及網路直播等工作，熊海靈卻於2025年8月間在Youtube頻道發表貼文指出「高鈞鈞惡劣行為何其多」、「她心裡非常有數，自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」等不實言論，侵害她的名譽權，請求熊海靈賠償50萬元精神慰撫金。

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熊海靈答辯指出，她說「高鈞鈞惡劣行為何其多」是因高鈞鈞先前多次在自己的直播頻道上侮辱她、或不實指摘她，又屢次對她提告，結果都被判駁回或不起訴處分，無端生事，她才如此評論高女，屬正當的意見表達。

至於「自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」，熊海靈說是因2025年7月看到高鈞鈞的判決書，理由中提到高女的舅舅等人涉及8.4億元的醫美生技吸金案，且高女曾是舅舅的公司尾牙主持人，她才發表這句話，熊女自認已有合理查證，且所述並無不實，沒侵害名譽權。

法官審理後認為，不論法院是否認定高女舅舅有罪，依據熊海靈貼文的語境，含有高鈞鈞「自知」是詐騙集團家族成員之意，顯非單純表達高女與詐團成員是親屬的字面意思、表面關係而已，而是隱含高女於「明知、或可得而知」下從詐欺不法中獲益的寓意。

然而，法官依照熊女指出的判決書內容，高女只是舅舅公司的尾牙主持人，而高女原本就是以主持活動為業，受邀主持尾牙本屬正常，難以憑此推論熊女知道舅舅涉及詐欺或吸金，熊海玲未經合理查證即暗示、影射高女，已侵害高女名譽，應負賠償之責，審酌後判熊女應賠6萬元。

至於「高鈞鈞惡劣行為何其多」的源頭，法官採信熊海靈的答辯，依據熊女提供高女告她的2件判決書、2件不起訴書，認為「惡劣」一詞是熊海靈對於高鈞鈞頻頻對她採取法律行動滋擾的評論，屬正常自衛、自辯，未逾越合理評論的限度，此部分判熊海靈免賠。全案仍可上訴。

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