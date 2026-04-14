演唱會丟內衣觸法？「恐被拘留3天」 哈林自曝心中恐懼：非常危險

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來音樂人趙傳、丁曉雯、王大文、李佳歡、晶麟與「Ruby」盧春如等上節目。節目上配合來賓背景出題「在演唱會丟內衣到舞台上，可能會觸法」，引哈林自爆舞台演出最怕「雷射筆」，而歌王趙傳竟說是「唱不上去」。

哈林（左四）主持公視《哈！真相大白了》，邀王大文（左起）、丁曉雯、李佳歡、Ruby、趙傳、晶麟同上節目。（公視提供）

趙傳與丁曉雯在「演唱會丟內衣觸法？」這題選X，趙傳老神在在，認為是常看到狀況，丁曉雯還說「這個發生太多了啊」，認為很難制止歌迷行為。而選O的Ruby認為現在法令較進步，有些歌手或表演場所遇到類似的瘋狂粉絲，「就會覺得是被歌迷騷擾」；李佳歡過去在英國就讀法律，她也補充「我也覺得可能會觸犯猥褻法、騷擾之類的法令」。

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哈林打趣說「傳哥可能有碰過，比較Rock（搖滾）的狀況，或者國外有人把內衣丟上台去」，還分享說「還直接掛在琴上」。哈林接著問趙傳，過去在舞台上「什麼狀況、哪樣的行為最危險？」沒想到趙傳低著頭、想一下慢慢地說「對我來講，最危險就是唱不上去啦」，讓現場歌手們心有戚戚焉全笑出來，哈林也大笑說：「你太實在了吧！」

哈林主持公視《哈！真相大白了》，自爆演唱會上最怕雷射筆。（公視提供）

哈林接著以親身經驗分享說「有一個狀況會讓人唱不上去」，原來他最怕是「雷射筆」，還認真地說：「很可怕！」認為表演時邊唱，雷射筆邊在掃，「邊遊走時，擔心它啪一下打到你眼睛」，認為這是讓人分心、表演失常的重要因素，更再三強調：「我個人覺得真的是很危險！」

而答案公布確實是O，節目專家、律師梁家瑜也解釋，認為丟內衣、玩偶、水瓶，都很常見，但不是正當的粉絲文化，她也說「我們的《社會秩序維護法》規定如果有妨害公共秩序、亂丟東西到別人身上是會觸犯法律的，可以處6000元以下罰鍰，或直接把你拘留3天」，讓哈林也說「原來臺灣確實有這樣規定」。

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