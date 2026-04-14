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娛樂 電影

梁朝偉笑比夜來香！《當樹》全裸不抗拒 扮學者如圓夢念大學

〔記者許世穎／台北報導〕金馬影帝梁朝偉今（14）日與榮獲柏林影展金熊獎的匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達，一同出席新片《你是不會當樹嗎》記者會。談到片中全裸演出，他坦言並未抗拒，認為是角色實驗的一部分；而這次飾演神經學家，更讓無緣大學的他直呼「像圓夢」。他也幽默自比「夜來香」，笑說私下與工作時的狀態截然不同。

梁朝偉（右）與伊爾蒂蔻恩伊達（左）出席新片《你是不會當樹嗎》記者會。（記者陳奕全攝）梁朝偉（右）與伊爾蒂蔻恩伊達（左）出席新片《你是不會當樹嗎》記者會。（記者陳奕全攝）

梁朝偉開心表示，許久未與台灣觀眾見面，「很高興又帶來一部新作品」，並形容本片與過往演出截然不同，是一段「既享受又充滿啟發」的拍攝經驗。他透露，前期花費長時間準備，正因如此，開拍後才能全心投入，「對我來說是很難忘的拍片經驗，也希望觀眾會喜歡。」

導演恩伊達則大讚梁朝偉是藝術電影的「殿堂級大師」，更透露在創作劇本之初，因角色與「樹」的連結，便直接以他為靈感量身打造。她分享，自己從小性格孤獨，對於人類與其他生命如何溝通充滿好奇，這份探索慾望也成為本片的創作起點。

梁朝偉出席新片《你是不會當樹嗎》記者會。（記者陳奕全攝）梁朝偉出席新片《你是不會當樹嗎》記者會。（記者陳奕全攝）

電影以一棵矗立數百年的銀杏樹為核心意象，恩伊達坦言最大挑戰在於如何透過影像與聲音之外的層次，觸發觀眾的想像力，最終選擇以「透明」的表現手法，呈現人類試圖理解樹木生命的過程與企圖。

梁朝偉則透露，起初並未看過導演作品，直到觀賞《夢鹿情謎》後大為驚艷，「哇！好厲害」。雖然初讀劇本時感受不深，但因為喜歡導演的創作，仍主動與她進行視訊會議，「她很有內涵、謙虛但自信，我做決定時一向憑感覺是否適合合作，而不是計算能得到什麼。」

為詮釋片中神經學家角色，梁朝偉花費長達6個月準備，不僅閱讀大量書籍，還實地走訪大學，向專業神經學家請益，並接觸哲學領域。他表示，自己是從「職業」切入角色，而非性格塑造，甚至連英國口音也視為進入角色的一種方式，「等到開拍時，已經完全準備好，可以享受整個過程。」

談到首次見到片中那棵古老銀杏樹的感受，梁朝偉直言並未與樹「對話」，但因前期閱讀大量植物相關書籍，讓他對其產生不同於以往的感知，「會覺得它像人一樣，只是有不同形式的智慧。」他進一步表示，逐漸相信植物具備感知與傳遞訊息的能力，也因此對世界有了不同看法。

梁朝偉笑稱自己像「夜來香」白天平凡無奇，夜晚才散發香氣。（記者陳奕全攝）梁朝偉笑稱自己像「夜來香」白天平凡無奇，夜晚才散發香氣。（記者陳奕全攝）

拍攝結束後，梁朝偉甚至在湖邊建屋時特別叮囑不要傷害樹木，更笑說若現在重拍花樣年華結尾對著樹洞傾訴的經典場面，「感覺應該會完全不一樣。」至於引發熱議的全裸演出，梁朝偉坦言劇本初稿便已存在這場戲，「作為演員，那是實驗的一部分，所以覺得是必要的。」

被問及與同樣性格內向的導演合作，恩伊達笑說，雖然自己害羞，但很享受看著梁朝偉與劇組逐漸建立情誼，「這是一個非常重要的團隊合作過程。」梁朝偉也呼應表示，儘管彼此都內向，但因為有共同目標，反而更容易打開溝通，「像一個大家庭，而不是單純的工作團隊。」

這次首度參與歐洲電影製作，梁朝偉直呼一切都很新鮮，「也是一個願望成真」，更形容這段經歷如同補足年少未完成的大學夢，「像真的去讀了一次大學，是很大的收穫。」他也觀察，各地電影製作本質相似，差別主要在規模，「像漫威的規模可能大上十倍以上，香港接近好萊塢，歐洲則更為內斂。」

最後談到若要以樹木比喻自己，導演選擇白樺樹，梁朝偉則笑稱自己像「夜來香」白天平凡無奇，夜晚才散發香氣，「就像我離開工作是普通人，只有在工作時才會發光。」他也坦言，現階段已無特別追求，「只想好好享受每一次創作，這次準備時間比較長，是因為像面對一桌好菜，慢慢品嚐每一道料理。」

《你是不會當樹嗎》將於本週五（17日）在台上映。

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