鬧翻天太失控！《歐吉桑》拿烤雞打架觀眾笑到失守

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《NO GOOD！歐吉桑》上映後笑翻全台，首週末票房突破300萬，這部片最狂的地方，不是劇本，而是演員現場亂發揮；導演張清峰苦笑表示：「剪接最痛苦，因為太多好笑的不能全留。」只為留下更瘋的即興。

李銘順（左起）、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出，金句連環發。（萬騰文化創意提供）

該片由李銘順、李國煌、許效舜三位金獎級演員聯手，片中一場經典打架戲，已經成為觀眾討論焦點。3位大叔酒後開打，結果烤雞拿來揮、香腸直接上，就連香蕉也不放過，現場完全失控。

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李銘順笑說：「劇本其實沒有這些，是大家一起想出來的。」李國煌補刀：「我們這種年紀，其實沒什麼打架經驗，看到什麼就拿什麼！」其實拍起來其實超辛苦，但看起來超好笑。

拍攝途中還出現神級名場面，像是許效舜突然說：「我興奮會有雙眼皮！」下一秒真的打著香腸，雙眼皮出現，令眾人笑翻。

許效舜（中）在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出。（萬騰文化創意提供）

不過看似最鬧的許效舜，其實扛下全片最難角色，導演形容他的角色「外面是包子，裡面是一團火。」要做到溫暖、窩囊，又壓抑，一不小心就會演壞，所幸許效舜一進組第一場戲演完後，令導演非常放心。

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