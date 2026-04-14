自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鬧翻天太失控！《歐吉桑》拿烤雞打架觀眾笑到失守

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《NO GOOD！歐吉桑》上映後笑翻全台，首週末票房突破300萬，這部片最狂的地方，不是劇本，而是演員現場亂發揮；導演張清峰苦笑表示：「剪接最痛苦，因為太多好笑的不能全留。」只為留下更瘋的即興。

李銘順（左起）、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出，金句連環發。（萬騰文化創意提供）李銘順（左起）、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出，金句連環發。（萬騰文化創意提供）

該片由李銘順、李國煌、許效舜三位金獎級演員聯手，片中一場經典打架戲，已經成為觀眾討論焦點。3位大叔酒後開打，結果烤雞拿來揮、香腸直接上，就連香蕉也不放過，現場完全失控。

李銘順笑說：「劇本其實沒有這些，是大家一起想出來的。」李國煌補刀：「我們這種年紀，其實沒什麼打架經驗，看到什麼就拿什麼！」其實拍起來其實超辛苦，但看起來超好笑。

拍攝途中還出現神級名場面，像是許效舜突然說：「我興奮會有雙眼皮！」下一秒真的打著香腸，雙眼皮出現，令眾人笑翻。

許效舜（中）在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出。（萬騰文化創意提供）許效舜（中）在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出。（萬騰文化創意提供）

不過看似最鬧的許效舜，其實扛下全片最難角色，導演形容他的角色「外面是包子，裡面是一團火。」要做到溫暖、窩囊，又壓抑，一不小心就會演壞，所幸許效舜一進組第一場戲演完後，令導演非常放心。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中