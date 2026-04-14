影帝變學霸！梁朝偉為樹苦讀6個月：不讀書會「眼神空洞」

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝梁朝偉昨帶著新片《你是不會當樹嗎》來台宣傳，今（14）在光點台北與媒體面對面；談到這部「很不梁朝偉」的作品，他第一句坦白說：「其實一開始看完劇本，沒有特別有感覺。」曝光真正接演關鍵。

梁朝偉帶著新片《你是不會當樹嗎》來台宣傳，今在光點台北與媒體面對面。（記者陳奕全攝）

讓梁朝偉決定接演的關鍵，正是匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達，他透露，自己先去補看對方作品《夢鹿情謎》，一看直接被震住：「覺得好厲害，很想跟她合作。」甚至開完視訊會議後，他只憑一個感覺就決定：「這個人，是可以一起工作的。」

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這次讓梁朝偉最崩潰、也最投入的不是情緒戲，而是「當一名神經科學家」，他坦言，這是自己從來沒演過的角色類型，為了不讓觀眾出戲，他直接開啟學霸模式，包括讀神經科學、研究嬰兒腦發展、學植物學、跑大學找真實科學家請教，甚至進醫院觀察，時間長達6個月。

梁朝偉（中）決定接演的關鍵，正是匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（左），右為劉嘉玲。（記者陳奕全攝）

梁朝偉更講出一句超真實的話：「如果沒有認真讀（書），在片中講課時會沒自信，眼神會空洞。」證明他的演技，其實是用知識堆出來的。

更狂的是，梁朝偉不只為角色讀書，還幫忙「補充人生」，例如假設角色在劍橋念書，加入英國口音，以及建立完整學術背景；他也坦言：「這些觀眾不一定感覺得到，但這是我進入角色的方法。」

梁朝偉（中）與劉嘉玲（右）十指緊扣出席。（記者陳奕全攝）

另外讓人好奇的，是他這次的「對戲對象」不是影帝后，而是真正的「一棵樹」。

梁朝偉形容，第一次看到那棵樹時：「很古老、很壯觀。」但隨著準備過程，他開始有不同感受：「會覺得它有智慧，像人一樣有反應。」甚至拋出一個很哲學的觀點：「大家都是平等的。」《你是不會當樹嗎》4月17日在台上映。

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