梁文音合體《星光》曾沛慈有譜了？發出邀請招認：真的很難約

〔記者陽昕翰／台北報導〕幸福歌姬梁文音今宣布6月13日登上Legacy Taipei開唱，前陣子她與《星光》二班的曾沛慈、林佩瑤、魏如昀相約唱KTV，粉絲更熱烈討論，敲碗期待他們能夠合體登台。

對此梁文音笑說：「大家都很忙，真的很難約！」她也透露一定會發出邀請，「有來當然最好，沒來傳訊息也很暖。」姐妹情依舊深厚。

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梁文音表示：「這裡是我出道以來最熟悉的場地，很像一個超大的包廂，也累積了很多和歌迷一起大笑、大哭的回憶。」她坦言，相較大型場館，Legacy Taipei讓她能更專注於歌聲本身，「不用顧慮太多舞台設計，只要安心感受當下每一顆音符。」

梁文音宣布開唱。（寬宏藝術提供）

談及演唱會主題「約哪幾點？」，梁文音透露靈感來自一種很直覺的情感，「就是和很久沒見的朋友，會忍不住直接開口約的那種感覺——不是問你有沒有空，而是直接講時間、地點。」她笑說，距離上一次個人專場已經一年多，「但跟重要的人一年沒見，其實真的很久。」

近來她行程滿檔，療癒嗓音深受各大廠商與客戶喜愛，從去年底到今年春酒一路南北奔波，堪稱人氣王。本週六也將於嘉義全中運登台演出，持續用歌聲征服觀眾。

梁文音2026「約哪幾點？」讚聲演唱會，門票將於4月17日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票（kham.com.tw）、萊爾富及OK便利商店。

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