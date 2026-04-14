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娛樂 最新消息

鄧紫棋連續三場爆哭 自掀過去嚴重陰影「地點在上海」

鄧紫棋大巨蛋演唱會圓滿落幕。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋大巨蛋演唱會圓滿落幕。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港天后鄧紫棋「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站」上週末於大巨蛋落幕，連續四場演出吸引15萬人入場，她也成為首位征服大巨蛋舉行個人演唱會的香港歌手。回顧這次攻蛋，她自曝開唱前不小心胖了，儘管進行一週急速減肥，成功消了水腫，但也因此導致身體缺水，造成喉嚨乾澀，抱著焦慮的心情登台，前三場都被「我唱得完嗎」的心魔纏身。

鄧紫棋大巨蛋演唱會圓滿落幕。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋大巨蛋演唱會圓滿落幕。（Live Nation Taiwan提供）

為了拉近與台北歌迷的距離，鄧紫棋這幾天特別苦練閩南語，還準備了「諧音梗」，她在台上俏皮問：「我學到了一個東西，結婚25年是銀婚，50年是金婚，60年是鑽石婚，那100年是什麼？是『擠霸婚』（100 分）！」更趁勢撩粉：「所以今天大家的熱情，是不是也都『擠霸婚』？」引爆全場高分貝回應。

而在演出背後，鄧紫棋也坦誠分享內心的真實告白。在第三場演出中，因喉嚨變得敏感讓她一度焦慮擔心，沒料到全場觀眾此時自發亮起手機小燈，將大巨蛋匯聚成一片壯觀星海。而當晚演唱《Amazing Grace》時，鄧紫棋才開口唱出第一句，便激動落淚，唱畢後她一邊拭淚，一邊笑說：「我前兩天才說我的妝不防水，你們非要在這首歌前點燈，真的忍都忍不住！」隨即破涕為笑表示：「我不想每天演唱會都在這邊哭！」

鄧紫棋大巨蛋演唱會圓滿落幕。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋大巨蛋演唱會圓滿落幕。（Live Nation Taiwan提供）

對舞台追求完美的她，更在席間自曝演出前的「身材危機」，透露自己在台北場前胖了，為此天天吃香蕉、水煮燕麥等健康食物消除水腫，直到回台北狂吃了兩天，她笑說雖然「又胖了」，甚至自嘲看得到雙下巴，但隨即幽默自勉：「上禮拜沒有雙下巴的時候，我唱歌不好聽啊！魚與熊掌不可兼得。」她更藉此暖心呼籲：「大家不要有容貌焦慮，有雙下巴、三下巴都是正常的！」

鄧紫棋大巨蛋演唱會圓滿落幕。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋大巨蛋演唱會圓滿落幕。（Live Nation Taiwan提供）

到了最終場，她決定不再掩飾內心的掙扎，大方向歌迷告白，前三天內心其實非常膠著。她以馬拉松形容歌手的聲帶肌肉：「就像跑馬拉松一樣，覺得腿都要斷了，還是要跑完。」她坦言過去在上海曾有過連唱五場的經驗，當時那種疲累感讓她心裡有了陰影，因此在台北站的前三場，她一直處於「我唱得完嗎」的懷疑中。如今順利完成四場演出，讓她直呼：「今天是個奇蹟，我今天沒有哭！」展現出自信的強大能量，也鼓舞著台下觀眾。

而每晚安可的點歌環節，更是全場引頸期盼的焦點，特別是在 4 月 11 日當晚，她帶來安可曲《11》，這份專屬於台北場的「日期限定」禮物讓全場驚喜爆棚，也畫下了完美的休止符。

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